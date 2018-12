Ospedale di Pinerolo, completato il primo lotto della nuova radiologia

Nei prossimi giorni, l’Ospedale Agnelli di Pinerolo farà un ulteriore importante passo avanti: verrà infatti messa in funzione la nuovissima TAC Philips Ingenuity (128 banchi) che, al momento, fa parte della gamma di prodotti tecnologicamente più avanzati sul mercato.

La nuova apparecchiatura garantisce prestazioni elevate in termini di accuratezza e affidabilità, oltre ad un’elevata qualità diagnostica, una sensibile riduzione della dose di radiazioni erogata al paziente e una maggior velocità nell’esecuzione degli esami.

La nuova TAC, per ora, non sostituirà quella attualmente in uso, ma si affiancherà alla stessa integrandola, consentendo un migliore servizio, un numero di esami adeguato al fabbisogno, una risposta più efficace per gli esami in urgenza e la non interruzione del servizio in caso di guasti o fermi macchina. Si tenga conto che ogni anno a Pinerolo si rendono necessarie quasi 10.000 TAC.

L’arrivo di questa nuova apparecchiatura, per un valore di mercato pari a circa 450.000 €, rientra nel programma di rinnovamento tecnologico in corso presso l’ASL TO3. Tale implementazione tecnologica è frutto della concessione nell’ambito del partenariato pubblico-privato (PPP), una formula verso la quale si sta orientando il sistema sanitario regionale per gli irrinunciabili vantaggi che comporta in un particolare momento di difficile reperimento delle risorse economiche. La TAC sarà inoltre interconnessa al RIS CVIS PACS, sistema di archiviazione e gestione digitale delle bioimmagini e delle immagini cardiovascolari, che garantisce l’integrazione di tutte le apparecchiature elettromedicali attualmente in uso presso l’Azienda e grazie al quale le immagini derivanti dalla nuova TAC saranno visionabili in tempo reale in tutti i reparti ospedalieri.

Il RIS CVIS PACS, facente parte anch’esso del sistema di concessione nell’ambito del PPP, produrrà importanti innovazioni e miglioramenti gestionali clinico-organizzativi dotando l’azienda di un servizio integrato per la digitalizzazione, l’archiviazione, la gestione e distribuzione in rete delle bio-immagini prodotte dalle aree di attività diagnostica radiologica, cardiologica e di emodinamica, neurologica, gastroenterologica e ginecologica.