Anziani non autosufficienti: le liste di attesa (tra casa e residenziali) scendono a quota 7431 per la Asl Torino

Anziani non autosufficienti, liste di attesa e piano freddo. Sotto l'albero l'ASL Torino si trova a dover "scartare" dei pacchetti piuttosto impegnativi. E non necessariamente "stagionali". Ma in cui il sistema può muoversi più agevolmente dopo l'uscita dal Piano di rientro e con un rafforzamento delle misure di servizi alla cittadinanza. Tanto che le liste di attesa per gli anziani non in grado di badare a se stessi (tra coloro che vengono assistiti a casa e chi viene collocato in una sistemazione residenziale) scendono a 7431 unità. Sono invece di circa 560 posti ulteriori le potenzialità di "soccorso" per il Piano Freddo.

Ma andiamo con ordine.