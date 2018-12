Aeroporto Caselle: informazioni utili per i viaggiatori

L'Aeroporto Caselle, chiamato anche Aeroporto Internazionale Sandro Pertini, è un hub appartenente alla compagnia aerea Blue Air.

E' un aeroporto dotato di grandi collegamenti con la città e non solo, che consente grande facilità di movimento ai viaggiatori che possono sia raggiungere l'aeroporto con semplicità che lasciarlo.

Aeroporto Caselle: parcheggi e spostamenti

Sicuramente da menzionare quando si parla di questo aeroporto, è il SADEM, ossia il servizio di bus che collega il centro di Torino con l'aeroporto e viceversa, conducendo anche i turisti nella zona dove si possono trovare maggiori alberghi.

Il bus passa, normalmente, ogni 30 minuti mentre durante i giorni festivi può capitare che trascorrano 45 minuti prima del passaggio.

Sempre per quanto riguarda i collegamenti, che sono forse l'aspetto più importante quando si sceglie un aeroporto, dobbiamo ricordare che l'Aeroporto Internazionale di Torino-Caselle è dotato di una propria stazione ferroviaria che turisti e non possono raggiungere con grande facilità attraversando una breve galleria sotterranea.

Grazie alla suddetta stazione Porta Dora è possibile raggiungere il centro della città e successivamente, attraverso il servizio Dorafly, è possibile collegarsi con la metropolitana oppure allontanarsi in altro modo e raggiungere il proprio hotel.

L'Aeroporto di Torino-Caselle vanta inoltre in più stanze (sala arrivi, parcheggio multipiano e all'interno del terminal) il servizio di noleggio auto di cui possiamo usufruire soprattutto nel caso non volessimo raggiungere subito il centro di Torino ma magari allontanarci verso paesini e destinazioni vicine, come ad esempio frazioni.

Naturalmente anche con il taxi ci si può avvicinare al centro cittadino e alle principali attrazioni turistiche della zona, e generalmente la durata del viaggio in un giorno 'normale' è di circa 30 minuti.

Tuttavia questo viene considerato il metodo più immediato per raggiungere le aree più importanti della città: non è il più economico, ma il viaggio dall'aeroporto al centro storico può costare circa 30/35 euro.

Per quanto riguarda l'ampio discorso dei parcheggi, che è importante soprattutto per chi parte piuttosto che per chi arriva, l'aeroporto Caselle non ha parcheggio gratuito ma sicuramente non ci sono assolutamente problemi di nessun tipo per trovare un posto per la nostra auto.

Ci sono infatti aziende con servizio di parcheggio vicini all'aeroporto, come Easy Parking Caselle, posizionati in modo piuttosto comodo per chi poi deve prendere il volo.

Si tratta come abbiamo detto di parcheggi situati nei pressi dell'Aeroporto Caselle, a pochissimi minuti a piedi e facili da raggiungere quindi in poco tempo.

Anche se sono servizi di parcheggio non gratuiti (ufficiali e legati all'aeroporto Caselle non ve ne sono), sono comunque aziende che offrono tariffe molto vantaggiose, un vero e proprio parcheggio low cost, che ha costi specificatamente formulati per chi vuole fare un viaggio improntato al risparmio.

E' però importante sottolineare che bisogna tenere in considerazione il fatto che poter usufruire degli scontati servizi di questo parcheggio auto, è necessario effettuare una prenotazione online per tempo, ottenendo quindi tutte le informazioni del caso con un po' di anticipo.

Infine per ogni parcheggio c'è una tariffa formulata per un'esigenza specifica, ad esempio brevi - se dobbiamo andare a prendere qualcuno all'aeroporto - o lunghe permanenze, che permettono quindi di risparmiare in ogni caso e riuscire ad ottenere un risparmio in ogni caso.

Per le brevissime permanenze, come ad esempio le soste nei pressi dell'aeroporto o i brevi passaggi per andare a prendere qualcuno che magari è già approdato e sceso dall'aereo, è possibile sostare presso Bye&Fly (ossia partenze) e Kiss and Ride (ossia arrivi), in modo del tutto gratuito. Ovviamente non è possibile fermarsi presso questi appositi mini parcheggi se dobbiamo fermarci nell'aeroporto Torino-Caselle per più di circa 10 minuti.

Le informazioni utili e generali sull'aeroporto

Al di là delle informazioni più pratiche per quanto riguarda parcheggi e modi per raggiungere il centro cittadino, per chi non ha un grande senso dell'orientamento neppure all'interno degli aeroporti c'è una soluzione semplice e veloce: le mappe situate nei vari terminal che si possono non solo guardare ma - quelle cartacee- anche prendere e portare con sé (per poi rimetterle negli appositi spazi, un po' come allo zoo!).

Esistono anche degli appositi aiuti per chi usufruisce spesso dell'aeroporto Caselle per viaggi di lavoro: la sala VIP è dedicata infatti a chi frequenta spesso l'aeroporto per partire a scopo lavorativo, così come la sala riunioni e lo spazio riservato a questo tipo di viaggiatori.

Da considerare anche la presenza della Baby Lounge, assolutamente fondamentale per chi viaggia assieme a bambini più o meno piccoli: sono presenti lavandini, fasciatoi e tutte le cose pratiche di cui i più piccoli hanno bisogno, ma anche utensili per l'attività ludica come ad esempio giocattoli, tappetini e divanetti.

Esiste anche un'area appositamente concepita per le neomamme che ha come parola d'ordine proprio la discrezione nel momento dell'allattamento.

L'aeroporto offre anche la possibilità di usufruire del Wi-Fi gratis illimitato, utile anche per far passare il tempo in attesa di arrivi o partenze.

All'interno possiamo trovare anche attrazioni di vario tipo, come grandi negozi oppure bar, ristoranti eccetera.

Insomma, l'aeroporto Caselle è sicuramente uno di quegli aeroporti che offrono tutti i comfort possibili per i viaggiatori.