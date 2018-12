Cavour verso le Comunali 2019, Sergio Paschetta rompe gli indugi

Un ex assessore rompe il ghiaccio e scende pubblicamente in pista per le Comunali del 2019 a Cavour. Una tornata storica perché non vedrà in pista i protagonisti della scena politica degli ultimi decenni: il sindaco Piergiorgio Bertone e il suo rivale Giancarlo Perassi.

Bertone non può, per legge, fare un terzo mandato come sindaco, mentre il suo rivale e storico oppositore Perassi è scomparso nel luglio del 2016.

A rompere gli indugi è stato Sergio Paschetta, assessore alle Associazioni e al Turismo, dal 2009 al 2014, proprio con Bertone. Paschetta, 45anni, progettista di impianti elettrici di professione, non si era presentato alle ultime elezioni, ma non ha perso di vista la politica cittadina: “Un po’ la passione, un po’ le sollecitazioni di alcuni cavouresi, mi hanno spinto a rimettermi in gioco”. La sua non è ancora una candidatura a sindaco fatta e finita, ma poco ci manca.

In un comunicato spiega come da tempo si stia lavorando a una proposta “per attuare un programma di interventi per Cavour che rendano la nostra città a misura di persona, tutti inclusi: bambini, giovani, adulti, anziani che siano”. Con lui c’è un gruppo di lavoro che è aperto a nuovi contributi: “Non è detto che si debba per forza mettere in lista, ma si può contribuire con idee e proposte”. L’intenzione è di dare una svolta rispetto al passato. Il percorso di Paschetta ha incontrato anche quello della minoranza di Patto per Cavour, rimasta orfana del suo leader Perassi, che accoglie con interesse questa proposta politica: “Come gruppo di opposizione siamo pronti a sentire e a parlare con tutti, convinti che persone volenterose e competenti, con tanta voglia di fare e senza promesse faraoniche, possono essere la base per ripartire da e per Cavour”.

Sul fronte dell’attuale maggioranza il discorso è ancora aperto e sono giorni di incontri (una riunione dovrebbe tenersi proprio stasera). Bertone difficilmente si candiderà come consigliere, ma i beninformati parlano di una sua disponibilità a un posto da assessore in una futura Giunta.

Resta però da capire chi prenderà la sua importante eredità. I fari erano puntati sulla sua vice Donatella Scalerandi, miss preferenze alle Comunali del 2014, ma lei potrebbe scegliere di fare un passo indietro. Un altro nome sul tavolo è quello di Daniele Salvai, assessore esterno dell’attuale Giunta Bertone e fratello del sindaco di Pinerolo, che sarebbe un volto nuovo, ma dovrebbe misurarsi con la sua prima competizione elettorale cittadina. Un altro papabile è Giovanni Genovesio, consigliere di maggioranza, che da anni è un volto di punta della politica cavourese.

Non è escluso, però, che venga fuori un colpo a sorpresa, con una candidatura esterna all’attuale squadra. Il nome circolato in queste settimane è Giorgio Merlo, l’ex parlamentare Pd, oggi impegnato con la Rete Bianca, che è molto amico di Bertone e del presidente onorario del Cavour Calcio. Ma a oggi non è dato sapere se sia solo un pour parler o una pista concreta.