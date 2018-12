Confartigianato, tanti piemontesi domani a Milano per ripetere il "sì" alla Tav

Domani nuova tappa per la campagna a favore della Torino-Lione . In particolare, a Milano, sarà Confartigianato a organizzare una manifestazione "tutta sua" per ribadire il favore alle grandi opere infrastrutturali. E nel capoluogo meneghino sarà forte la presenza anche di esponenti del territorio piemontese.

In particolare, negli spazi del MiCo - Milano Convention Centre, gli imprenditori della nostra regione si uniranno a tutti gli altri provenienti da tutta Italia sotto l’egida di Confartigianato per dire sì alle infrastrutture, allo sviluppo e alla crescita del Paese. Sì a efficaci collegamenti nazionali e internazionali, alle grandi opere strategiche per far viaggiare le persone e le merci. Sì a reti e connessioni per il trasferimento dei dati e della conoscenza. Sì anche ad una pubblica amministrazione che funzioni e sia attenta alle esigenze dei cittadini. Sì ad un mercato del lavoro che valorizzi il merito e le competenze incrociando le necessità competitive delle imprese. Sì ad una giustizia civile rapida ed efficiente. Sì all’Europa con l’euro moneta comune.