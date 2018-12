Come riesce Babbo Natale a fare tutto da solo? Ve lo svela il racconto ”Natale in casa Natale”

Vi siete mai chiesti come riesce Babbo Natale a fare tutto il suo lavoro da solo? Per scoprirlo basta leggere il racconto ”Natale in casa Natale”, che ci porta nella sua casa in Lapponia nei giorni dei preparativi per la magica notte che tutti i bambini aspettano.

Conosceremo la moglie, signora Mamma Natale, che instancabile e armata di santa pazienza dovrà far fronte alle preoccupazioni del marito. Tutti gli anni, infatti, mille imprevisti gettano Babbo Natale nello sconforto per il timore di non riuscire a consegnare in tempo i doni a tutti i bambini del mondo. E come tutti gli anni Mamma Natale cercherà di rimediare, con l'aiuto della piccola Mimmi, ai disastri combinati dal papà elfo pasticcione.

“Natale in casa Natale” è una favola originale, al tempo stesso antica e moderna, che per la prima volta vede la presenza di un personaggio femminile che solitamente non compare mai accanto a Babbo Natale. Ma ma non è solo un libro. Il racconto, infatti, è rappresentato anche in teatro, con le musiche originali del compositore saluzzese Carmelo Lacertosa eseguite dal duo pianistico Sara Musso e Maria Grazia Perello e l'interpretazione dell'attore Enrico Dusio, ricordato come “Principe Giglio” de “La Melevisione”.

Il disegnatore Danilo Paparelli realizzerà sulla lavagna luminosa originali vignette che daranno vita a Babbo e Mamma Natale, agli elfi, alle renne e a tutti i personaggi che popolano questa divertente storia natalizia.

Lo spettacolo è al Teatro Vittoria di Torino domani, giovedì 13 dicembre, con

due rappresentazioni mattutine per le scuole.