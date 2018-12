Rinvio del consiglio su Fca, Fiom: "Il Lingotto non può tenere in ostaggio Torino", mentre Fim e Uilm attaccano il governo

Si fa o non si fa. Il dubbio era nell'aria da giorni, tra fughe in avanti e smentite (anche di facciata). Ora che è ufficiale l'assenza di Fca al Consiglio congiunto di Comune e Regione che era calendarizzato per domattina, le reazioni non tardano a farsi sentire. Ma con obiettivi diversi, nel mirino.

Per quanto riguarda Fiom-Cgil, è proprio il Lingotto a finire sul banco degli imputati. "Fca non può tenere in ostaggio Torino", sillaba una nota ufficiale dei metalmeccanici Cgil. "La conferma dell'assenza di FCA dalla riunione dei consigli comunali e regionali aperti consolida le opinioni che abbiamo già espresso - commenta Edi Lazzi, segretario provinciale della Fiom -. FCA usa in modo pretestuoso la vicenda dell'ecotassa per evitare un confronto pubblico e con le istituzioni. Fca decide di tenere in ostaggio Torino per polemizzare con il governo e ha un atteggiamento di poco rispetto nei confronti delle istituzioni locali e dei lavoratori. Ribadiamo che servono per Torino maggiori investimenti e più modelli poiché la sola 500 elettrica non sarà sufficiente a garantire la piena occupazione. Si sta sprecando un'opportunità di confronto che poteva essere utile a trovare le giuste soluzioni".