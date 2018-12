La Giunta regionale approva il piano di dimensionamento scolastico

Sale a 340 il numero totale di istituti comprensivi in Piemonte, di cui 162 nell’area metropolitana di Torino, mentre il numero delle autonomie scolastiche in Piemonte passa da 540 a 534 (a cui si aggiungono 12 centri per l’istruzione degli adulti). La revisione della rete scolastica piemontese per il prossimo anno è stata approvata oggi dalla giunta regionale, su proposta dell’assessora all’Istruzione Gianna Pentenero, insieme al piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/2020.



La delibera regionale prevede, per quanto riguarda il primo ciclo, l’istituzione di 9 nuovi istituiti comprensivi, di cui 7 a Torino (nelle circoscrizioni 1, 6 e 8), uno a Cuorgné e uno nel comune di Valperga; l’accorpamento di due istituti comprensivi, uno in Provincia di Novara e uno nel Verbano Cusio Ossola; l’istituzione di 5 nuove sedi di scuola dell’infanzia statale, per garantire il servizio a seguito della chiusura di altrettante scuole paritarie (una in provincia di Alessandria, una in provincia di Novara, tre nel Comune di Torino) e di una nuova sede di scuola primaria presso l’ospedale di Alessandria.

“Sono soddisfatta – spiega l’assessora all’Istruzione della Regione Gianna Pentenero – dell’approvazione del piano regionale, che recepisce i piani redatti dalle Province e da Città Metropolitana, prevedendo l’istituzione nella nostra regione di nove istituti comprensivi. Confermiamo così la bontà di questo modello, basato sulla continuità educativa e sull’integrazione di competenze ed esperienze tra i docenti di vario grado. Si rafforza inoltre l’offerta formativa delle scuole superiori, con l’istituzione di nove nuovi indirizzi nelle province di Alessandria, Cuneo e nell’area metropolitana di Torino”.

Piano del dimensionamento 2019-2020

Città Metropolitana di Torino

- istituzione di nuovi punti di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia statale nel Comune di Torino:

- Via Bellardi 56, che afferisce all’Istituto comprensivo “Alighieri-Kennedy”;

- Via Baltimora 64, che afferisce all’Istituto comprensivo “Caduti di Cefalonia-Mazzini”;

- Via Monte Ortigara 50, che afferisce alla Direzione Didattica “Toscanini”;

- costituzione di 7 nuovi istituti comprensivi nel Comune di Torino (nelle circoscrizioni 1, 6, e 8) e contestuale soppressione di 6 direzioni didattiche e 4 Istituti Secondari I grado;

- istituzione di due nuovi istituti comprensivi a Cuorgnè e a Valperga e contestuale soppressione della direzione didattica e dell’Istituto Secondario di I grado di Cuorgnè.

Piano dell’offerta formativa scuole secondarie di secondo grado

Sono accolte tutte le richieste proposte nei piani provinciale in merito a nuovi indirizzi, articolazioni e opzioni per gli istituti professionali, istituti tecnici e licei ad esclusione di quelle palesemente in contrasto con i criteri approvati dal Consiglio Regionale.

In particolare sono istituiti 9 nuovi indirizzi nei corsi diurni e 5 in quelli serali.