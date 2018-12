Stupinigi, oggi la Notte Bianca di Natale è Reale

Natale è Reale, la grande kermesse natalizia giunta alla terza edizione, che si sta svolgendo dal 6 dicembre fino a domenica 23 nell'incantevole scenario della Palazzina di Caccia di Stupinigi, conosce oggi uno dei momenti clou con la Notte Bianca.

Sarà possibile visitare la manifestazione fino alle ore 24, per la prima volta per coloro che non l'hanno ancora fatto o per una seconda visita in notturna per tutti coloro che si sono già recati nella incantevole location alle porte di Torino. Sarà un'occasione unica di vedere di sera il Museo, uno dei pochi dog friendly in Piemonte. Performance circensi, Spettacolo Musical per Famiglie Partecipazione del gruppo storico Borgo di Talle per la rappresentazione di antichi mestieri anche con danze popolari. OMAGGI PORTA FORTUNA per tutte le famiglie (fino ad esaurimento scorte).

Nel Villaggio degli Elfi, Radio Energy catturerà l’attenzione dei i bambini intervistandoli sul loro più grande desiderio e avranno l’opportunità di ricevere un omaggio speciale come buoni acquisto in un negozio di giocattoli.

STREET CIRCUS PERFORMANCE “LA MAGIA DEL DONO” alle ore 19 e ore 22 . Gli Elfi del Circo Famiglia Group vi sorprenderà all’esterno con performance di giochi di led e acrobazie , i bimbi spettatori più fortunati potranno conquistare anche un grande Peluche Renna e dei libri Piccoli Gusti con Lorenzo Branchetti. CENA DI AUGURI by Smash Up Band con music live Pop dalle ore 20.30.

Insomma, per chi non ama il calcio e stasera non si metterà davanti alla tv o non sarà allo stadio per vedere il derby Toro-Juve, la Notte Bianca rappresenta una interessante alternativa, in grado di soddisfare grandi e piccini.

www.natalereale.it