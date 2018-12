Educatrici dei nidi comunali, presidio davanti al Comune: "Stop al turn over e assunzioni di ruolo"

Un rapporto di lavoro che - pensavano - sarebbe continuato fino a giugno e che invece, per molte delle operatrici supplenti degli asili nido comunali, potrebbe interrompersi con la fine del 2018. Perché dall'anno nuovo potrebbero entrare in organico nuove assunzioni, questa volta di ruolo.

Si sono ritrovate questa mattina per chiedere chiarezza, davanti alla sede del Comune di Torino, alcune delle maestre precarie loro malgrado protagoniste di questa vicenda. Al loro fianco, anche una rappresentanza di genitori a esprimere solidarietà, ma anche preoccupazione, visto che i bimbi potrebbero veder cambiare la loro maestra (e dunque il loro punto di riferimento) in corso d'anno e potrebbe non essere un cambiamento così semplice da assorbire per i piccoli.