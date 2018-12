Vacanze di Natale 2018, Sestriere e Bardonecchia tra le località più gettonate

Il Natale è arrivato e con lui le sospirate vacanze invernali, gli italiani non hanno ancora deciso dove trascorreranno le festività e la caccia alla meta ideale è ancora aperta. L’online si rivela un canale privilegiato per i vacanzieri dell’ultimo minuto che sperano di trovare la sistemazione perfetta per trascorrete qualche giorno di relax.

Come confermato da un interessante studio condotto da subito.it, piattaforma leader per comprare e vendere, in linea con la tradizione che vuole il Natale “in famiglia”, gli italiani puntano al Capodanno per la propria vacanza: le ricerche per il Veglione fuori porta battono 20 a 1 quelle per il Natale.

La regione più gettonata è l’Abruzzo che, nella classifica delle 50 mete più cercate, è presente con ben 5 località. Al primo posto assoluto Roccaraso, con i suoi 130 km di piste, i suoi 32 impianti di risalita e la sua varietà di pendii che permettono davvero a tutti di trovare la pista più adatta alle proprie capacità, è la stazione sciistica più cercata dagli italiani. Sempre in Abruzzo troviamo Ovindoli, quinta in classifica, Pescasseroli (15°), Castel di Sangro (24°) e infine Rivisondoli (26°).

La seconda posizione della top 50 è occupata da Asiago, località veneta rinomata per lo sci alpino con i suoi oltre 80Km di piste dedicate. Sempre in Veneto si distingue l’intramontabile Cortina d’Ampezzo, perla delle Dolomiti e meta prediletta da VIP, starlette e dall’élite dello sci nostrano, che è al 12° posto. Proseguendo nel tour innevato della nostra Penisola, saliamo infine verso il Piemonte e il Trentino che vantano rispettivamente 3 e 4 destinazioni. Prato Nevoso in provincia di Cuneo rivendica l’11° posizione grazie alle sue piste pensate per chi ama osare e cimentarsi con la tavola nello snowpark o volteggiare con gli sci da freestyle. Seguono Sestriere in 14° posizione e Bardonecchia in 15°. Chiude la classifica il Trentino con Andalo, al centro dell'altopiano Brenta-Paganella, al 28° posto, Marilleva al 32°, Folgaria al 35° e infine Madonna di Campiglio al 44°.

Per chi infine ama l’arte e la cultura e, in fondo, non se la sente di rinunciare alle comodità cittadine, non manca la vacanza last minute nelle più famose città italiane. Napoli, con il suo terzo posto e le sue 3.500 ricerche, vanta quest’anno il primato di capoluogo di regione più amato.