Il pg di Torino Francesco Saluzzo risponde al presidente del Tribunale: “Il pm non può cestinare i processi”

“Il pubblico ministero, in presenza di elementi seri, non può “cestinare” i processi. (…) Non esiste e non può esistere una regola di giudizio valida per tutti: la Procura ha una sua regola di giudizio, i giudici ne hanno altre”. È quanto si legge in una lunga nota firmata dal procuratore generale di Torino, Francesco Enrico Saluzzo, che ha risposto al presidente del Tribunale di Torino, Massimo Terzi, dopo le dichiarazioni rilasciate in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

“Il presidente del Tribunale - scrive Saluzzo - sostiene che oltre il 50% degli imputati per reati di competenza del giudice monocratico (quindi, i fatti meno gravi) vengono assolti nel processo di primo grado. E aggiunge: 'le indagini sono state fatte male e…la Procura ha portato in aula processi che non stanno in piedi'. Premesso che nutro per il collega Terzi una stima grandissima per le sue straordinarie doti di organizzatore e la sua capacità progettuale, debbo dire che anche altre affermazioni del presidente Terzi (più volte riprese in questi giorni) mi hanno suscitato perplessità e stupore ed in ordine ad esse manifesto il mio netto dissenso, interpretando anche il pensiero dei procuratori della Repubblica".

"Mi riferisco in particolare - spiega il pg - alla pretesa di 'costringere le Procure a portare a processo solo gli imputati la cui colpevolezza è chiara ogni ragionevole dubbio'. Si lancia un messaggio - che, nelle intenzioni del Presidente, voleva anche essere di provocazione - assolutamente fuorviante ed ingeneroso nei confronti delle Procure del mio Distretto e di quella di Torino, in particolare. Non esiste e non può esistere una regola di giudizio valida per tutti".

"E pur con tutto il rispetto per i giudici, se alla procura si rimprovera di “mandare a giudizio” processi insufficientemente istruiti (per vero, negli articoli si parla di “male istruiti”), si potrebbe in parallelo dire che le regole di giudizio di taluni giudici appaiono, al pubblico ministero, più “generose” rispetto a quelle di altri giudici. Ma non è questo il punto. Nel processo penale non esistono regole “legali” di giudizio (come talune nel processo civile) ed è, quindi, inesatta l’affermazione del dott. Terzi quando dice che “nella realtà, il libero convincimento del giudice non esiste: nel processo penale le prove o ci sono o non ci sono”. Il principio del libero convincimento (del quale il giudice dà conto con la motivazione) - continua il procuratore - è uno dei cardini di un processo equo e garantito".

"Proprio per questo nessuno può conoscere (al di là delle valutazioni sulla “tenuta” del processo che è un dovere per il pubblico ministero) quale sarà l’orientamento del giudice. Ma il problema vero è quello dei numeri. Quel 50% ed oltre! Può essere certamente capitato che, per effetto di vecchi schemi organizzativi della Procura di Torino, si sia ecceduto nell’esercitare l’azione penale. Ma sempre in presenza di una base di verifica sulla esistenza del fatto e della attribuibilità ad un imputato".

"Poi il giudice potrà aver ritenuto il fatto sì sussistente ma non corrispondente allo schema del reato; potrà aver ravvisato una causa di giustificazione, di non punibilità, potrà aver ritenuto di “largheggiare” nella valutazione favorevole per dare una corrispondenza più concreta alla offensività ed alla pochezza del fatto".

"Il pubblico ministero, in presenza di elementi seri, non può “cestinare” i processi. Le persone offese farebbero opposizione alla richiesta di archiviazione e tanti sono, infatti, i casi di cosiddetta “imputazione coatta”. Il pubblico ministero non ha scelta, manda a giudizio e, nella stragrande maggioranza dei casi, il nuovo giudice assolve, smentendo così il precedente giudice. Ma, in realtà, non si tratta di smentita perché il primo giudice ha solo valutato la sussistenza e la sufficienza degli elementi per rinviare a giudizio (come fa il pubblico ministero) ed il secondo valuta se la quantità di prove (che sono richieste in misura molto maggiore e solida) sia sufficiente per condannare".

"Il processo è questo, piaccia o non piaccia. Il giudice è libero. Perché libera è la sua valutazione: ed anche il pubblico ministero, almeno sino ad oggi e nel nostro ordinamento, è libero nelle sue valutazioni. Questo non toglie che si possa migliorare il sistema e lo si è già fatto. La Procura di Torino, in questi ultimi anni, ha archiviato ed archivia molto più della metà dei procedimenti per reati di competenza del giudice monocratico, utilizzando anche lo strumento della tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.). Tutto lavoro che non va al giudice".

"Ma gli effetti, anche considerando i tempi assai lunghi del processo di primo grado, si vedranno non prima del 2020-2021. E, nel calcolo del presidente Terzi, non si è tenuto conto di tutte le applicazioni, da parte dei giudici, dello stesso strumento che incide significativamente sul numero complessivo di assoluzioni. Ma il Tribunale di Torino sta celebrando processi per i quali il pubblico ministero non aveva potuto applicare l’art. 131 bis, perché introdotto solo nel 2015. Questo dimostra che i numeri non sono del tutto corretti, perché il numero di per sé non vuol dire nulla. Deve essere scomposto e analizzato".

"Le Procure si sono, comunque, attrezzate e hanno imboccato una strada più “virtuosa” ma non sarà questo che risolverà i problemi del funzionamento della macchina giudiziaria”.