ITS e Poli di innovazione, insieme per trovare la soluzione al rebus del lavoro per i giovani

Ecco perché domani, mercoledì 30 gennaio alle 15:30, si danno appuntamento al Centro Congressi Torino Incontra le 7 Fondazioni ITS e i 7 Poli di innovazione piemontesi, che si confronteranno con le imprese che puntano su ricerca e innovazione. Un pomeriggio dedicato alla presentazione delle opportunità legate all’alta formazione tecnica e all’Istituto dell’Apprendistato, anche attraverso il racconto di esperienze di imprese e neo-assunti. E una spinta, per il mondo ITS, che ha ottimi risultati nel rapporto diplomati-assunti, ma che ancora fatica a imporsi all'attenzione delle famiglie quando si tratta di scegliere il percorso scolastico-formativo per i ragazzi.

“La mission degli Istituti Tecnici Superiori si incontra perfettamente con quella del Polo Clever. L’inserimento di figure professionali preparate e competenti è infatti una necessità sempre più impellente per le aziende che operano nel campo delle Clean Technologies, un settore chiave per il futuro del pianeta e alla continua ricerca di nuove idee e di risorse umane innovative e tecnologiche – spiega Davide Canavesio, amministratore delegato di Environment Park, soggetto gestore insieme al Consorzio UN.I.VER di Vercelli del Polo di innovazione Clever –. In questi anni il Polo Clever ha supportato gli Istituti Tecnici Superiori attraverso attività didattiche in materia di efficienza energetica e visite guidate presso alcuni stabilimenti di PMI del settore, promuovendo incontri one to one con le aziende per aprire il terreno a inserimenti lavorativi e in stage degli studenti e contribuendo alla promozione del progetto ITS alle istituzioni e al mondo imprenditoriale. Una collaborazione importante e fruttuosa che siamo onorati di poter proseguire anche nel 2019".