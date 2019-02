Tutti i concerti di febbraio al Capolinea 8

Cinque canzoni possono bastare per un disco, anzi un Ep. Cinque brani sinceri, dove la voce di Ilaria Allegri canta con un'ironia dolceamara, che arriva immediata e lieve, solo in apparenza spensierata. Ti ho perdonato è il debutto solista della cantautrice torinese, che quelle cinque tracce le ha «immaginate così forte da doverle per forza cantare».

L'ironia demenziale che la “menestrella dell'amore perduto, trovato, vecchio e nuovo” (come si autodefinisce) porta sui palchi di tutta Italia con il duo comico PanPers, diventata virale su Youtube, nell'ep si arrotonda e perde (quasi tutti) gli spigoli. L'energia del twist and shout che l'artista regala al pubblico durante le sue date come frontwoman dei Re-Beat è sublimata in una presenza vocale capace di muoversi tra i mood diversissimi dei cinque microcosmi del disco. La passione severa ma benevola per una solida preparazione canora, tra armonizzazioni e attenzione ossessiva all'intonazione, in Ti ho perdonato si ammorbidisce, ma non lascia un centimetro al caso.

«Dove sei tu? Mi ha chiesto Daniele Li Bassi, ancora prima di diventare il mio produttore in questo disco – ricorda Ilaria - Gli avevo fatto sentire qualcosa di swing, poi del beat e qualcosa del progetto teatral-demenziale in cui canto e recito, ma non era convinto. “Dove sei?”. Io sono in un hard disk nel mio computer, in mezzo a quaranta brani scritti negli anni, alcuni imbastiti, altri canticchiati, altri ancora semplici suggestioni. Quasi tutti sono rimasti lì, ma quelli che insieme abbiamo selezionato sono stati fondamentali per dare la direzione a questo lavoro».

“Non aver paura che sia il tempo / una corsa o un inganno a portarci in mare aperto” canta l'artista in Se fossi qui, mostrandosi e mostrandoci con sincerità nelle liriche scritte sull'onda di quello che ha vissuto, dimenticandosi volutamente delle canzoni nell'hard disk e componendone di nuove. Come Straordinario, un brano nato una mattina come un esercizio suggerito da una persona a lei vicina: «Scrivi un pezzo dove metti Oriente, importante e matrimonio»; ma matrimonio Ilaria non è riuscita a metterlo in quei tre minuti e quaranta di frizzante pop in cui l'interpretazione resta aperta e strizza l'occhio a chi ascolta: “Ma lo sanno in Oriente che la cosa importante / è non perdere tempo a farsi troppe domande?”.