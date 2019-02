Turismo, l'unico Hilton di Torino festeggia l'ospite numero 45mila nel primo anno di attività (FOTO)

Giovedì, 31 gennaio saranno dodici mesi esatti. Si prepara a festeggiare il suo primo anno di attività l’hotel DoubleTree by Hilton Turin Lingotto, ospitato nello storico ex stabilimento Fiat.



Un anno di attività che ha visto arrivare oltre 45mila ospiti, provenienti da 142 Paesi del Mondo, i più lontani dei quali hanno fatto i bagagli da zone come Tonga, Vanuatu e le Isole Vergini britanniche. E sempre a proposito di numeri, In cucina sono stati usati 1300 chilogrammi di impasto per la preparazione dei DoubleTree by Hilton cookies, simbolo dell’accoglienza del brand, offerto ad ogni ospite al momento del check-in. “Italia, Stati Uniti, Francia, Inghilterra e Germania rappresentano i principali mercati di origine, ma abbiamo avuto ospiti dalle remote Isole Tonga, Vanuatu e British Virgin Islands”, spiega Simona Calabrese, General Manager dell’hotel. A conferma di quella tendenza che, proprio nei giorni scorsi, ha visto Torino festeggiare un 2018 in grande crescita proprio per quanto riguarda il comparto alberghiero.

“Stiamo assistendo - prosegue Calabrese - ad una evoluzione fisiologica del territorio piemontese verso l’aumento della clientela internazionale. La maggior parte dei nostri clienti proviene dal segmento leisure e il nostro obiettivo strategico per il 2019 è di incrementare ulteriormente gli arrivi a livello internazionale. Confidiamo che una grossa spinta venga dal prezioso riconoscimento di Lonely Planet ricevuto dalla Regione Piemonte”.

E se Torino gioca sempre di più sul fascino per esercitare il proprio appeal sui visitatori stranieri (o di altre parti d'Italia), proprio il DoubleTree (unico della catena a marchio Hilton in città) può mettere nel suo biglietto da visita una location unica, espressione in prima persona di una metropoli che sta cambiano pelle e vocazione, passando dal mondo puramente manifatturiero e industriale a uno vocato all'accoglienza e al divertimento. Senza dimenticare i viaggi business, ma abbinando momenti dedicati alla cultura o agli eventi, oltre che alla buona tavola.

La ex fabbrica, ma anche un quartiere che nella sua interessa si sta modificando. E "vicini di casa" prestigiosi come il Lingotto Fiere, l'Oval, la Pinacoteca Agnelli e la casa-madre di Eataly. Con qualche sfizio particolare: come quello che permette ai clienti dell'hotel di poter fare jogging proprio sul tetto del Lingotto, sulla famosa pista di prova voluta dall’Avvocato Agnelli, lasciando che lo sguardo corra verso le montagne che circondano Torino.