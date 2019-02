Anche la verdura vuole esprimere il suo talento musicale: arriva il Conciorto

Quando le verdure si possono anche suonare: ecco il “ Conciorto ”, ossia come ti suono il minestrone! Un reading-concerto in cui le narrazioni di Biagio Bagini e Gianluigi Carlone si intrecciano ai suoni prodotti dagli ortaggi. L'appuntamento è fissato per sabato 2 febbraio al Café Müller, nel quadro della stagione teatrale di Cirko Vertigo. Si inizia alle 21.

Gli ortaggi, grazie a Ototo, un sistema open source basato sui sensori Arduino che permette di far suonare qualunque cosa sia in grado di condurre elettricità come l'acqua presente nelle verdure, emettono suoni.

Un progetto nato a quattro mani e diventato da poco realtà, come spiega Carlone: “Tutto è cominciato quando abbiamo scoperto Ototo, un sistema open source basato sui sensori Arduino che permette di far suonare qualunque cosa sia in grado di condurre elettricità, come l’acqua. Io sono perito agrario: ho tradito l’agricoltura per la musica, ma coltivo da sempre la passione per orti e giardini. Unendo le due cose si è accesa la lampadina: perché non provare a suonare gli ortaggi, visto che contengono acqua?”