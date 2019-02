Da stasera SeeYouSound si tuffa negli ultimi tre giorni di festival

Con venerdì 1 febbraio, la V edizione di SeeYouSound Torino si immerge negli ultimi 3 giorni di festival a ritmi sostenuti. Storie dall’underground musicale italiano con la presenza in sala dei Franti Sound System per l’anteprima del film Acqua Passata, mentre il cinema mitologico italiano anni ‘50 e ‘60 rivive in chiave moderna con la sonorizzazione dei Torso Virile Colossale.

Gli ospiti di oggi ci porteranno dalle atmosfere brasileire della bossa nova con Where Are You, João Gilberto? presentato dal regista Georges Gachot, a quelle del clubbing con il dj-set di Krysko al Bunker.

Alle ore 18.00 in Sala 2 il regista Claudio Paletto presenta il suo Acqua Passata per la rassegna INTO THE GROOVE. Ispirato a un racconto di Stefano Giaccone, fondatore della punk band torinese dei primi anni ’80 Franti, il film si trasforma da racconto privato a ritratto di una generazione e di una città, Torino, che dagli ultimi decenni del secolo scorso ha smarrito la propria identità; memorie e quotidianità non troppo lontane vengono rappresentate nel formato classico del Super8. Per l’occasione i Franti regaleranno al pubblico uno speciale live.