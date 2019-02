Ristrutturare casa: parliamo di preparazione e fondi sulle murature

Una delle fasi più delicate nella ristrutturazione di un alloggio è la preparazione delle murature esistenti o di nuova realizzazione.

La preparazione accurata è essenziale per la finitura di tutte le superfici, se si trascura questa fase, le finiture successive non fanno presa.

La preparazione comprende la rimozione di sporcizia, grasso, parti staccate e ammalorate, oltre a riparazioni di difetti quali crepe, fori, corrosione e fenomeni di degrado quali muffe, efflorescenze ecc. La stuccatura è fondamentale per rendere le superfici omogenee e livellate, chiudere fori e crepe o ricostruire eventuali parti mancanti o le tracce per il passaggio degli impianti.

Una volta conclusa tale fase è necessario carteggiare con una carta vetro a grana molto fine, non prima però che sia tutto completamente asciutto, cosa che richiede tempi di attesa proporzionali alla grandezza dell’area trattata. Si procede poi con la rimozione della polvere e successivamente con l’applicazione di un fondo o fissativo, che permette alla vernice di ancorare e di essere distribuita in modo omogeneo per un risultato impeccabile e durevole nel tempo. Il fissativo può essere chiamato anche primer o aggrappante, in realtà è sempre composto da resine acriliche a basso odore, non nocivo per l’ambiente e per la salute di chi lo utilizza.

Si devono preparare non solo le superfici esistenti, ma anche quelle nuove, in muratura, in legno, in metallo, in cartongesso, tutte devono essere rese inattaccabili e trattate con i fissativi appropriati per garantire la presa della finitura.

Arch. Romina Chiavario - Studio di Architettura “ProgettAzione Peyron"



