Dal coro ebraico al museo di Roncaglio per i deportati: così la Memoria anima Mirafiori

Leone Senigallia, Giacomo Debenedetti, Virginia Montalcini, Renzo Fubini, Giacomo Ottolenghi: sono solo alcuni dei professionisti ebrei denunciati e deportati in seguito alle leggi razziali fasciste del 1938. A loro, e alle tante altre famiglie torinesi perseguitate (Segre, Treves, Levi, Lattes), è stata dedicata alla Biblioteca "Cesare Pavese" una serata di commemorazione e approfondimento culturale a cura delle Donne di Mirafiori, da anni attive nella custodia del patrimonio storico del quartiere.

Una serie di letture attorno alle pietre d'inciampo dell'artista Gunter Demnig disseminate per Torino, tra cui una proprio nel territorio confinante tra Mirafiori e Lingotto. Al civico 172 di via Onorato Vigliani è infatti incastonato nell'asfalto il ricordo in ottone di Giovanni Roncaglio, morto nel '45. È stato il figlio Alessandro a tramandarne la memoria negli anni. E proprio in suo onore lunedì 28 gennaio il Centro di documentazione Resistenza e Deportazione, da lui fondato in via Candiolo, ha aperto le porte al pubblico.

Alessandro Roncaglio nasce a Soncino (CR) il , ma la famiglia, antifascista, dovrà presto abbandonare il paese d'origine, trasferendosi a Torino. Meccanico, collabora con il padre e gli zii alle attività della Brigata Sap Mingione. Ha l'abitudine di introdursi nel campo di aviazione di via Artom (dove ora si estende il parco Colonnetti) e rubare le munizioni nemiche. Viene poi arrestato col padre nel gennaio '45 e in seguito trasportato a Mauthausen. Qui Alessandro, appena diciassettenne, viene classificato come Schutzhäftlinge (prigioniero per motivi di sicurezza), con il numero di matricola 126398. Lui e il padre sono poi trasferiti a Gusen II e separati. Giovanni muore il 26 marzo, mentre Alessandro vedrà la liberazione delle truppe americane il 5 maggio.

Dopo la guerra Roncaglio ha contribuito attivamente al mantenimento della memoria della Resistenza e della deportazione con la propria testimonianza pubblica e attraverso varie forme di espressione artistica. Tutta Mirafiori Sud ha voluto così omaggiarlo durante la settimana dedicata alla Memoria, quale testimonianza vivente di orrore repressivo e lotta per la libertà.

Ma la serata alla "Cesare Pavese" è stata anche impreziosita del contributo musicale del Coro Zemer, nato nel 2009 dall'associazione Assett per diffondere e tramandare i canti della tradizione ebraica. "Vogliamo portare la nostra cultura al di fuori delle festività religiose", spiega il neo direttore Roberto Duretti. "Partecipiamo il più possibile a eventi come questo, che permettano al pubblico di conoscere attraverso la musica parte della nostra storia".

Tra i canti eseguiti spicca "Wiegala": "Fai ninna, fai nanna, mio bimbo,

lo sento risuona la lira al soffiare del vento,

nel verde canneto risponde l'assolo

del canto dolce dell'usignolo". Una ninna nanna che la poetessa cecoslovacca Ilse Weber scrisse e cantò dolcemente a suo figlio e ad altri bambini in mezzo alla violenza di Auschwitz, fino alla morte nelle camere a gas nel '44. Da quel giorno quella canzone è rimasta nel cuore dei sopravvissuti come malinconica nenia in difesa degli innocenti.