Speranza di pace sul fronte orientale: una mostra per gli italiani morti a Stalingrado

Sofia Loren bacia con trasporto Marcello Mastroianni prima che parta per l'Unione Sovietica: un treno destinato a perdersi nella memoria bellica, carico già del dolore della perdita e cosciente del gioco al massacro cui va incontro. È una delle scene tratte dal film "I girasoli" (Vittorie De Sica, 1969) proiettate all'interno della mostra "Stalingrado. Appello per la pace", alla Biblioteca civica Villa Amoretti (corso Orbassano 200) fino al 16 febbraio.

L'inaugurazione si è svolta venerdì alla presenza di Francesca Leon, assessora alla Cultura della Città di Torino, Andrey Lyakh, assessore alla Cultura della Città di Volgograd, e Stefano Benedetto, dirigente Area Cultura della Città di Torino.

Quei girasoli moscoviti - che nel film rappresentano ciascuno un soldato italiano morto in guerra - fanno da collante tra i documenti in esposizione, ripercorrendo la storia di Giovanna, alla ricerca di notizie sul marito Antonio, dato per disperso durante la ritirata del 1943.

Si tratta di una mostra foto-documentaria realizzata in occasione delle celebrazioni del 75° anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella battaglia di Stalingrado, durante la seconda guerra mondiale. Raccoglie fotografie e documenti d’epoca provenienti dagli archivi di Volgograd, ex Stalingrado, offrendo al visitatore un percorso cronologico di tutte le singole fasi dello scontro e affiancando agli avvenimenti sul campo la tragedia vissuta dai civili in città.

L'obiettivo è raccontare la partecipazione dell''ottava Armata Italiana al conflitto. Durante il contrattacco sovietico e l'operazione Piccolo Saturno, le troppo furono divise in due parti: la maggior parte dei soldati venne circondata, mentre altri furono fatti uscire dall'accerchiamento e inviati a riforma, dove trovarono la morte per mano del comando tedesco.

Una sezione della mostra è anche dedicata al movimento partigiano in Italia. Un ruolo importante nella formazione del sentimento antifascista fu infatti giocato dai soldati sovietici sfuggiti alla prigionia, che divennero membri della Resistenza europea. Fedor Poletayev, ad esempio, fu uno dei leader.

Come spiegano gli organizzatori della mostra, "oggi, nella regione di Volgograd, i luoghi di sepoltura dei soldati italiani sono contrassegnati e vengono visitati dai parenti delle vittime".

"Questa mostra - concludono - rappresenta una preghiera per gli italiani morti sul suolo russo".