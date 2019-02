Appendino: "Il dialogo con Torino c'è e non passa dalle consulenze"

"Il dialogo con la città c'è e non passa certamente da consulenze e impegni finanziari. Se qualcuno avesse contezza di altri atteggiamenti di questo tipo - e io non ne ho contezza - deve andare in Procura". Così il sindaco Chiara Appendino ha risposto in Sala Rossa alla richiesta di comunicazioni presentata dal Pd e dai capigruppo Alberto Morano e Osvaldo Napoli per fare chiarezza sulla nuova vicenda giudiziaria che ha travolto l’ex portavoce della sindaca di Torino Luca Pasquaretta, e che vedrebbe la prima cittadina come parte lesa. L'ex portavoce della prima cittadina avrebbe chiesto somme di denaro ad un imprenditore per fargli avere un appuntamento con gli assessori Sacco, Montanari e Leon.

Appendino ha poi voluto evidenziare che la "sua amministrazione accoglie e raccoglie tutti e che così continuerà a fare: questo non vuol dire dover pagare, è un atteggiamento che non ci appartiene e lo respingiamo". Parole condivise anche dal vicesindaco Guido Montanari. "Se qualcuno crede di aver bisogno di mediazione a pagamento - ha precisato - fa riferimento a costumi politici che non ci appartengono e deve informare l'autorità giudiziaria". La sindaca, relativamente al faccia e faccia questa mattina in Procura con i pm Gianfranco Colace ed Enrica Gabetta, che coordinano l'inchiesta riguardante il suo ex portavoce ha ribadito che al momento "l'interrogatorio è secretato".

"Esprimo la mia volontà di comunicare non appena gli atti non sono più segreti, ma in questo momento non posso entrare nel merito. Ho massima fiducia nella magistratura e intendo procedere nel mio mandato. Se non fossi nelle condizioni di tranquillità di portare avanti il mio mandato non lo farei", ha concluso.