Confartigianato: "Quella delle infrastrutture è una partita che tocca 81mila imprese in Piemonte"

Ma a ribadire il concetto arriva il nuovo studio effettuato da Confartigianato Piemonte che stima in 81.389 le pmi interessate dallo sviluppo delle infrastrutture, per un totale di 276.178 addetti e investimenti che si potrebbero tradurre in 13mila occupati in più. "Ecco perché - commenta Giorgio Felici, che di Confartigianato Piemonte è presidente - la TAV è in grado di garantire e implementare posti di lavoro nel comparto costruzioni, trasporti e logistica”.

Ecco perché, si legge nella nota di Confartigianato "il profilo economico del Piemonte e del nord Italia determina una elevata domanda di infrastrutture e in particolare di quelle che consentono di valicare le Alpi ed entrare nei mercati del centro e Nord Europa". “Rimettere in discussione oggi la Torino- Lione è inaccettabile per il Piemonte, per le sue imprese e per i suoi occupati – aggiunge ancora Felici -. Se vogliamo tornare ad essere competitivi non possiamo essere tagliati fuori dal resto del Continente. Voglio ricordare che i maggiori partner per le esportazioni non possono prescindere, per continuare ad esserlo, dal fatto che la filiera logistica sia lineare, fluida e ininterrotta".