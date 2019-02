 / L'oroscopo di Corinne

ARIETE : Tenderete ad agire d’impulso ma rammentate che ciò potrebbe essere controproducente in quanto soltanto con la diplomazia otterrete ciò che volete malgrado certi soggetti abbiano il potere di mandarvi fuori dai gangheri…Gli ultimi sprazzi di Marte congiunto al Sole potrebbero arrecare corrucci per familiari, oscillazioni pecuniarie, disturbi stagionali o un’accentuata stanchezza ma il buon Giove, in ottimo aspetto, consentirà di mandare in porto un progetto.

TORO : Tra stelle e stalle la settimana scorrerà velocemente al punto di arrivare a sabato piuttosto fusi e con tante cosine da ultimare… Una questione operativa o personale assorbirà una gran fetta di energia oppure vi arrabbierete con chi vuol saper tutto pur non capendo un accidente… In ambito amichevole alzate la guardia perché non tutti viaggiano col vostro codice d’onore e, dietro l’angolino, vi aspetta una bidonata o delusione. Siate altresì prudenti sulla strada e occhio alle multe.

GEMELLI : Una botta di tranquillità è ciò che ci vorrebbe per rendervi più positivi e meno passivi però il periodo appare tosto e far leva sulle celate risorse è l’unica maniera per evitare che il pessimismo abbia il sopravvento…. Poi non essendo sempre di luna dritta meglio lasciarvi stare in giorni “no” veramente dichiarati attendendo che i fumenti siano evaporati… Nel contempo riceverete una missiva o dovrete sostenere una spesa incombente. Stramberie sia in casa che fuori.

LEONE : L’erba del vicino non è mai la più verde ragion per cui prima di lamentarvi pensate a chi sta peggio di voi, assaporate le minute gioie quotidiane, state accanto ad una fragile personcina, confidate in un saggio suggerimento e ricontattate o rivalutate un amica o amico involontariamente trascurato. Decisioni da pigliare in merito ad una questione operativa, domestica o personale. Oggetti da far riparare e quattrini da erogare. Contiguità con dottori. Sbalzi di pressione.

VERGINE : Aumentate l’autostima, eliminate dalla cerchia del parentado o delle conoscenze chi litiga per niente o spudoratamente mente, coltivate un interesse, combinate qualcosina di simpatico e carino, non scartate a priori le lusinghe di una persona interessante e lasciatevi trasportare verso cambiamenti non tardanti ad arrivare… Il sestile di Saturno vi sorreggerà in un’impresa, vi caverete un pallino, alleggerirete un fardello o riceverete un comunicato inaspettato.