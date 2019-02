AslTo3. Uil Fpl declina l'invito del sindaco di Collegno a un tavolo per superare le criticità

Nei giorni scorsi, il sindaco di Collegno Francesco Casciano aveva diramato un invito ai sindacati e ai sindaci del territorio della Asl To3 per un incontro a porte chiuse durante il quale si fossero potuti affrontare i temi e le criticità che attualmente sembrano scandire le giornate dell'azienda sanitaria, tra stato d'agitazione e timori per i laboratori analisi.

Tuttavia, c'è chi declina l'invito. Come la segreteria della Uil FPl, che tramite Nazzareno Arigò ha voluto rispondere e spiegare al primo cittadino collegnese le motivazioni alla base della decisione. "La ringraziamo per l’invito a partecipare all’incontro per il prossimo 12 febbraio e considera lodevole il Suo intervento, in quanto presumibilmente finalizzato in buona fede a coadiuvare il superamento delle criticità attualmente presenti nelle relazioni sindacali all’interno dell’Asl To3".