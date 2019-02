Tav, i commenti della politica. Esposito: "Analisi costi-benefici del M5S gigantesca bufala". Frediani (M5S): "Giustizia dopo 30 anni per No Tav"

"Basta un dato - aggiunge Esposito - per dimostrarlo: ogni tonnellata di Co2 in meno vale 90 euro di benefici e 400 euro di costi. Con tanti saluti all’ambiente e festa per petrolieri e concessionari", conclude l'esponente dem.

"Ci sono voluti anni, ma finalmente leggiamo i titoli che rendono giustizia a quasi 30 anni di giuste ragioni NOTAV." A scriverlo su Facebook è la capogruppo regionale del M5S Francesca Frediani, tenendo tra le mani la pagina del Fatto Quotidiano che ha anticipato i risultati dell'analisi costi-benefici sulla Torino-Lione. "Oggi - ha aggiunto Frediani - è un buon giorno per fermare il Tav".

Ancora più esplicito il commento di Giorgio Bertola, candidato Presidente della Regione Piemonte per il M5S: "I numeri dello studio scientifico commissionato dal Governo lasciano poco spazio all'ideologia, alle opinioni, ad interpretazioni fantasiose. Il TAV, come sosteniamo da tempo, non è utile al Piemonte ed ai Piemontesi. Non serve al Paese ed è uno spreco di risorse che dovrebbero essere investite nelle vere emergenze: sanità, scuola, lavoro e tutela del territorio".

"Chiamparino ora si metta l'anima in pace. Al posto di usare il TAV come arma di distrazione di massa provi a spiegare ai Piemontesi quanto fatto in questi 5 anni dalla sua Giunta: poco più di niente. E' ora di mettere al centro del dibattito i veri problemi dei Piemontesi e le possibili soluzioni al posto di correre dietro ad un progetto vecchio di 30 anni, bocciato dalla storia e dalla scienza".

“L’analisi costi e benefici sulla tav appena pubblicata sul sito del ministero è solo una contestazione del documento dell’osservatorio è da la misura del pregiudizio degli scriventi. Potevano fare di meglio anziché scopiazzare dai blogger dei no tav più radicali e fanatici”, dichiara la parlamentare di FDI Augusta Montaruli. “Di scientifico e di dati oggettivi non c è nulla. Capiamo che Toninelli abbia voluto dare una parvenza di serietà alle castronerie che pronuncia sull’opera ma con questo documento siamo arrivati al ridicolo".

"In ogni caso bisogna superare l’empasse del governo nella speranza che Salvini abbia il sopravvento.” Fa seguito Maurizio Marrone, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia che continua: “la soluzione è solo una, il referendum osteggiato sia dal pd, che Chiamparino già il giugno scorso aveva negato davanti alla proposta di FDI, sia dal movimento cinque stelle alla guida di un’amministrazione comunale che ha respinto il quesito referendario presentato dal sottoscritto”.

“Il fatto che l’analisi costi-benefici non sia stata firmata da tutti i componenti della commissione la dice lunga, come la dice lunga la pubblicazione a poche ore dal flop elettorale grillino in Abruzzo”, ha dichiarato Mercedes Bresso, vicepresidente del Gruppo S&D al Parlamento europeo. “Ovviamente sul contenuto, visto che è stata scritta da cinque noti NoTav, non c'è neppure il gusto della suspense di leggere cosa c'è scritto. Il responso era noto dal giorno in cui è stata annunciata questa analisi”.



“La Torino-Lione è la linea di riequilibrio dei traffici verso il sud Europa e i suoi porti, bloccare l’opera vorrebbe dire danneggiare tutto il Paese. A questo punto sarà interessante comprendere se Salvini sarà in grado di far pesare il suo ruolo a sostegno del Nord del Paese o se sacrificherà questo importante tessuto produttivo sull’altare della stabilità di Governo”, ha concluso Mercedes Bresso.

Questa la dichiarazione di Silvja Manzi, Segretaria di Radicali Italiani: “Fino a oggi il ministro Toninelli ha tenuto segreto il documento finale sull’analisi costi/benefici del TAV (peraltro, l'ennesimo), rifiutandosi di trasmettere il documento al Parlamento e rifiutandosi di soddisfare formali ‘richieste di accesso civico generalizzato’, così violando la legge sulla ‘trasparenza’ (D. lgs. 33/2013).

Solo il pessimo risultato elettorale del M5S in Abruzzo ha convinto i maggiorenti grillini a ributtarsi sul fronte NOTAV per tentare di arginare la fuga degli elettori. Perciò, solo oggi il sito del Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato il documento ‘fantasma’. Un documento che reca le firme solo di 5 membri su 6 della ‘Commissione Ponti’, quelli che si erano già espressi in passato contro la TAV".

"Ci sarà tempo per analizzare compiutamente i numeri della Commissione. Balza subito agli occhi, però, l’incolmabile divario fra le cifre degli uomini di Toninelli e le cifre a favore della TAV, per esempio quelle fornite dalla struttura tecnica di missione presieduta dal commissario Paolo Foietta (non a caso cancellata oggi da Toninelli). Occorre che tale contrasto insanabile sia risolto con l’unico modo democratico a disposizione: il ricorso alla consultazione dei cittadini tramite referendum".

"A livello regionale, il presidente Sergio Chiamparino aveva pubblicamente dichiarato che, a fronte di un'analisi costi/benefici palesemente negativa, avrebbe indetto un referendum consultivo regionale, utilizzando quanto previsto dall’art. 64 dello Statuto regionale. A livello comunale, 920 cittadini torinesi hanno richiesto formalmente al Consiglio Comunale di indire un referendum consultivo. Tale referendum deve essere indetto entro febbraio per poterlo tenere in concomitanza delle elezioni europee e regionali del 26 maggio. Tra una settimana, martedì 19 febbraio, i promotori del referendum saranno auditi dalla Conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale".

"Chiediamo sia al presidente Chiamparino sia al sindaco Appendino di attivarsi per permettere ai cittadini di esprimersi su un tema che li riguarda direttamente e che influirà sul futuro della città di Torino e della Regione Piemonte”.