 / L'oroscopo di Corinne

ARIETE : Apparirete piuttosto nervosetti e basterà una sciocchezza a farvi perdere le staffe, ciononostante riuscirete in un’impresa, vi riprenderete da un acciacco e malgrado le mille faccende da sbrigare non avrete di che lamentarvi… Attenti però a non strafare e siate accortissimi nel guidare! Coltivate una conoscenza e, in fatto di quattrini, non fatevi infinocchiare. A San Valentino: Risulterà di ottimo auspicio regalare o ricevere un cuoricino da attaccare alla catenina o ad un braccialettino.

TORO : Dal 15 corrente mese Marte entra nella vostra costellazione procacciando la soluzione di un dilemma od aiutandovi a veder chiaro dentro di voi e in talune ambigue persone… Una preoccupazione proverrà da una questione operativa, un congiunto, una scelta da compiere o dei soldi da riscuotere. Domenica fermentata. A San Valentino: Se siete per natura dei golosoni abbandonatevi alle goderecce tentazioni prenotando una cenetta a sorpresa nella locanda prediletta.