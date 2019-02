Agroinnova, da Grugliasco si aprono le celebrazioni in Italia per l'anno internazionale della Salute delle Piante

L’annuncio oggi a Torino in occasione del workshop di presentazione dei risultati del progetto Europeo EMPHASIS, coordinato proprio da Agroinnova e finanziato con oltre 7 milioni di Euro, finalizzato allo studio di soluzioni concrete per contrastare i patogeni “alieni” capaci di spostarsi da un continente all’altro per effetto della globalizzazione e che costituiscono una seria minaccia per il sistema agricolo europeo.

Agroinnova, il Centro di Competenza per l’Innovazione in campo agro-ambientale dell’Università di Torino, con un’esperienza di 17 anni nella ricerca di base e applicata, nel trasferimento tecnologico e nella divulgazione scientifica, è la prima organizzazione in Italia ad annunciare un intenso calendario di eventi di respiro nazionale ed internazionale - che avranno luogo principalmente a Torino e in Piemonte - per celebrare l’International Year of Plant Health (Anno Internazionale della Salute delle Piante), proclamato per il 2020 dalle Nazioni Unite lo scorso dicembre.

Proprio il Workshop finale del progetto EMPHASIS, che ha ottenuto il Patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Torino e della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, apre i festeggiamenti per l’Anno Internazionale della Salute delle Piante. Le celebrazioni culmineranno con un vero e proprio Festival dal 4 al 6 giugno 2020. Questo percorso sarà realizzato in partnership con numerosi enti e associazioni nazionali e internazionali: dalla Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPAV) all’International Society for Plant Pathology (ISPP); dalla Federazione Italiana Scienze della Vita al Centro per l’UNESCO di Torino; dal Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale al Tangram Teatro; dal Circolo dei Lettori a Torino Magazine.

L’annuncio è stato dato oggi a Torino dal Direttore di Agroinnova, Maria Lodovica Gullino , in occasione del workshop di presentazione dei risultati del progetto Europeo EMPHASIS, coordinato proprio da Agroinnova, avviato quattro anni or sono e finanziato con oltre 7 milioni di Euro dalla Commissione Europea, finalizzato allo studio di soluzioni pratiche per contrastare i patogeni “alieni” che si spostano da un continente all’altro per effetto della globalizzazione e dei cambiamenti climatici e che costituiscono una seria minaccia per il sistema agricolo europeo.

L'obbiettivo principale del IYPH 2020 sarà quello di sensibilizzare i grandi gruppi di interesse, i decisori politici e l’opinione pubblica sull'importanza e l'impatto della salute delle piante in relazione a questioni di importanza globale, tra cui la fame, la povertà, la sicurezza alimentare e le minacce all'ambiente e allo sviluppo economico. Agroinnova, il centro di Competenza per l’Innovazione in Campo agro-ambientale dell’Università di Torino, ha dunque proposto alle Istituzioni del territorio di sostenere e promuovere un percorso di attività capace, di qui al 2020, di posizionare Torino ed il Piemonte come protagonisti attivi dell’IYPH: una “road map” di iniziative legate fra loro dal fil rouge della salute delle piante, che condurrà al Festival vero e proprio.

“Il fatto che le Nazioni Unite abbiano proclamato il 2020 Anno Internazionale della Salute delle Piante - commenta il direttore di Agroinnova, Maria Lodovica Gullino - testimonia l’importanza che questo tema, sul quale come patologi vegetali lavoriamo da sempre sia in Italia sia all’estero - sia di estrema attualità e siamo felici che la Regione Piemonte, la Camera di Commercio di Torino e numerose altre Istituzioni abbiano da subito accolto con entusiasmo la nostra proposta. Le malattie delle piante da sole causano un danno all’economia globale di circa 220 miliardi di dollari, ai quali si devono aggiungere altri 70 miliardi causati da insetti nocivi. È quindi fondamentale attivare delle politiche globali e trovare delle soluzioni pratiche per porre rimedio a questo fenomeno. Come Agroinnova siamo impegnati in prima linea e i risultati del progetto EMPHASIS che presentiamo oggi lo testimoniano. Ma è necessario guardare avanti, al 2020 ed oltre. Il programma del Festival del 2020 è ovviamente ancora in via di definizione, ma posso già dire che ci sarà spazio per spettacoli e attività di carattere divulgativo, così come per eventi di stampo prettamente scientifico”.