Subsonica, due giorni di Pala Alpitour a Torino per sentirsi di nuovo a casa: "Vi vediamo in forma, anche quelli più vecchiotti" (FOTO)

La seconda data al Pala Alpitour dei Subsonica ha trasmesso lo stesso sentimento, a chi stava sopra il palco ("È un po' che non ci vedevamo", dice Samuel dopo qualche brano) e a chi stava sotto. Con qualche chilo in più e qualche capello in meno rispetto alle ultime volte in cui era andato a un concerto di Casacci e compagni, magari con qualche figlio affidato ai nonni per una sera.