Migranti. Daniele Viotti e Maurizio Martina a Oulx per vedere cosa succede

Si è svolto ieri sera, venerdì 15 febbraio, l'incontro informale tra i due parlamentari e il sindaco di Oulx Paolo De Marchis, il vice sindaco Paolo Terzolo, il vice sindaco di Bardonecchia Chiara Rossetti, l'assessore di Bardonecchia Piera Marchello, il vice sindaco di Condove Jacopo Suppo e i volontari di Rainbow for Africa e Il Pulmino Verde.

"Abbiamo parlato del decreto sicurezza, di come cambia e cambierà in peggio la situazione, delle difficoltà che si apriranno quando termineranno o si ridurranno drasticamente i fondi, dei “nuovi” migranti, quelli che erano già inseriti in percorsi sprar, che stavano imparando bene l’italiano e avevano trovato lavoro, ma, che, per paura del decreto sicurezza, cercano di varcare il confine. Abbiamo approfondito il cosiddetto “smonta-Salvini”, l’emendamento che ho inserito nel bilancio europeo 2019 per permettere ai comuni di accedere direttamente ai fondi europei per l’accoglienza, di come portare avanti questo impegno con la Commissione europea".