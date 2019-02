Sanità, M5S: "Ospedale di Chivasso e Asl TO4 al centro della nostra agenda politica"

L’Asl TO4 soffre e la sanità piemontese ha bisogno di una amministrazione che faccia la propria parte per curare le numerose ferite inferte dalla giunta Chiamparino. Lo hanno ribadito venerdì 15 febbraio scorso il candidato Presidente Giorgio Bertola, il consigliere Regionale Davide Bono e le deputate Celeste D’Arrando e Jessica Costanzo, invitati all’incontro organizzato dai consiglieri M5S Marco Marocco e Fabio Cipolla sulla Sanità Piemontese e sull’Ospedale di Chivasso.

A livello nazionale, la deputata D'Arrando, capogruppo alla Commissione Affari sociali, ha ribadito l’impegno concreto di questo governo a sovvenzionare e mantenere alti gli standard della sanità Italiana: 1 miliardo di euro in più è infatti stato stanziato per il fondo sanitario nazionale e ben 4 miliardi in più per l’edilizia sanitaria. In arrivo anche il nuovo piano nazionale sull'abbattimento delle liste d’attesa e relativo finanziamento.