"Barattolo" del sabato al Balon, è scontro tra favorevoli e contrari

Quando siamo giunti ormai alla sesta settimana di disobbedienza alla delibera di spostamento in Via Carcano, favorevoli e contrari al Barattolo del sabato si scontrano a colpi di lettere e comunicati. Questa volta è il comitato Oltredora, da sempre favorevole alla permanenza in canale Molassi, ad intervenire nel dibattito pubblico. I suoi esponenti, attraverso un lungo comunicato divulgato venerdì, sottolineano la falsa rappresentazione del fronte unico del “no” rivendicando la raccolta di oltre 3.000 firme portata avanti tra i residenti di Borgo Dora: “Il rifiuto posto in atto dagli ambulanti - si legge – è stato sostenuto da una campagna che ha dato voce a chi ritiene ingiusta e miope la scelta di trasferire questa realtà lontano dalla sua sede storica”.

Secondo il comitato, il grande successo della “resistenza” di questi mesi, soprattutto in termini di presenze, confermerebbe la bontà della propria posizione: “Il mercato – continuano – intercetta un bisogno reale sempre più sentito, che non a caso si svolge da oltre cento anni a Porta Palazzo, luogo di scambio e integrazione che ha fatto del Balon un patrimonio culturale di questa città. Come residenti riteniamo che il Mercato del Libero Scambio non sia un corpo estraneo che mina la sicurezza del quartiere ma, al contrario, costituisca l'anima del Balon, nato proprio come mercato degli stracci. La sua permanenza abusiva non va vista come un atto di prepotenza ma come atto di disperazione e vitalità di chi è mosso da una necessità di sopravvivenza”.

Il comitato Oltredora esprime, infine, forti preoccupazioni per l'immobilismo comunale delle ultime settimane e, al contempo, intende aprire un dialogo con tutti gli interlocutori interessati: “L'attuale - concludono - assenza di regolamentazione, fino a dicembre assicurata dall’associazione Vivibalon, sta creando una situazione difficile che aumenta livello di conflitto. Ci preoccupa, in particolare, il silenzio della Città di Torino che, oltre a tacere, ha sempre negato le richieste di incontro con ambulanti e residenti: per questo chiediamo la sospensione della delibera e l'apertura di un confronto che tratti finalmente il tema del libero scambio attraverso la visione complessa che merita, in linea con quanto sollevato dall'arcivescovo Nosiglia, da alcuni consiglieri comunali, dal presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri e da molte altre realtà sociali e religiose del territorio”.

Intanto il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca attacca l'assessore Giusta: "È l’ora di dire basta con il suk e visto che il Comune è ormai complice di questo mercato dell’abusivismo, toccherà a noi intervenire. Per questo ho deciso di chiedere un incotro urgente con Questore e Prefetto e le dimissioni dell’assessore Giusta. Adesso l’area è abbandonata a se stessa, popolata da decine di abusivi che controllano il territorio. In più, come se non bastasse, la polizia municipale non viene più inviata a eseguire controlli. Anche questo riferiremo a questura e prefettura. Adesso basta".