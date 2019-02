Giachino: “Sì al referendum sul Tav da tenersi insieme alle elezioni Regionali ed Europee”

“La Torino-Lione è un'opera troppo importante per lasciarla a giochi non chiari e pertanto il referendum è uno strumento positivo, in particolare se il Governo lo accettasse come dirimente”. Lo ha detto Mino Giachino, in prima linea con il movimento del Sì al Tav. “Premesso che la Giunta Regionale negli anni scorsi ha dormito sogni di gloria non dandosi lo strumento che si sono date altre Regioni – ha detto Giachino – per non fare pasticci e per non buttare via molti soldi , si stampi una scheda Sì o No al Tav, da aggiungere alla scheda per le Regionali e le Europee del 26 maggio”.

“Si perderebbe forse un mese ma almeno non butteremo via dei soldi e avremmo tutte le garanzie di seggi regolari e di scrutatori validi”.