Il Popolo della Famiglia pronto per le Europee e Regionali

“Il Popolo delle Famiglia-Piemonte è pronto per scendere in campo per le Europee e le Regionali”. Così dichiara, legittimamente soddisfatto per la presenza di un folto numero di militanti e simpatizzanti, Mirko De Carli, Coordinatore Nazionale dei circoli del Nord Italia, presente il 23 febbraio a Torino per un incontro di coordinamento e di apertura ufficiale della campagna elettorale.

Per la verità, già dallo scorso dicembre, con postazioni, gazebo, banchetti in occasione di convegni, manifestazioni, o semplicemente concentrazione di passanti, molti attivisti del Popolo della Famiglia (PdF) hanno sfidato, frequentemente, oltre al freddo e alle intemperie, l’indifferenza e la stanchezza della gente. Eppure hanno riscosso attenzione e appoggio, diffondendo e spiegando la proposta del Reddito di Maternità, un sostegno concreto alla mamma che scelga di occuparsi esclusivamente della crescita del proprio bambino per i suoi primi otto anni. E così, una dopo l’altra si sono conquistate decine, centinaia, ormai siamo alle migliaia di firme. Ancora troppo poche, considerato che il traguardo da raggiungere per le Europee è di 8.500 firme per il Piemonte (dal cui esito dipenderà anche la presenza delle altre tre regioni del Nord-Ovest: Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria), 3.500 per la provincia di Torino (e almeno altre tre province dovranno raggiungere un congruo numero di firme) e 50.000, a livello nazionale, per il Reddito di Maternità.

Quest’ultima iniziativa, ormai sufficientemente nota, è stata però richiamata all’attenzione da De Carli, che ne ha evidenziato la funzione trainante anche per gli altri importantissimi appuntamenti che attendono il PdF, vale a dire, appunto, le imminenti scadenze elettorali (mancano meno di 60 giorni) per le elezioni Regionali e per quelle Europee.

Accanto a De Carli, presenti Valter Boero, candidato al governo della Regione Piemonte, e Marko Rus, candidato al Parlamento Europeo. I tre relatori hanno delineato un quadro realistico della situazione che, pur in tutta la sua complessità, rappresenta per il PdF, al terzo anno della sua esistenza, un importante banco di prova, che ne valorizza tutta la capacità organizzativa e la compattezza umana. Pur privi di significative risorse economiche, i nostri militanti hanno dimostrato ampiamente come dal marzo 2016 ad oggi tanti traguardi siano stati raggiunti e ad essi se ne possano aggiungere altri, proprio e solo grazie ad un collaudato lavoro di squadra che si misura nello stare in mezzo alla gente, mettendoci, come si suol dire, la faccia, con quella convinzione che nasce da una vita vissuta per la famiglia. Fatti non parole, organizzazione, disponibilità al sacrificio, in una strategia coordinata che mobilita certificatori, attrae le persone, rincuora i tanti che non avevano più motivo di sperare. Ed ecco perché i partiti già in Parlamento, pur consolidati ma mossi, comunque, dal preciso obbiettivo di guadagnarsi appoggi da parte di persone autentiche e che non si tirano indietro, ci cercano e non disdegnano di negoziare con candidati del PdF la loro presenza in liste anche per le amministrative che in Piemonte riguarderanno molti comuni. Collegno, Vinovo, Chieri, Rivoli per citare solo quelli dove gli schieramenti sono già delineati e gli accordi in via di definizione.

De Carli, forte di una pluridecennale esperienza nel campo della politica vissuta, quella con la P maiuscola, forgiato nell’ambito di una militanza che dalla giovanile appartenenza alla Sinistra è poi maturata nell’alveo di Comunione e Liberazione, ha ben presente i principi cui il PdF si ispira, vale a dire quelli presenti nella dottrina Sociale della Chiesa. De Carli, già esponente giovanile del Partito Popolare Europeo, guarda con attenzione e competente esperienza a quell’Europa che, riguadagnando la propria identità cristiana, sta valorizzando la natalità e rilanciando il benessere economico della nazione. Il riferimento ovvio è a Viktor Orban e, in particolare, al suo progetto ricco e dettagliato per il rilancio della famiglia. Un nuovo panorama si delineerà in Europa se, in nome del sovranismo europeo, la persona e la famiglia saranno messe al centro di una rinnovata Europa dei popoli, e non della finanza, che ritroverà vigore dalle radici cristiane che si stanno rivitalizzando anche grazie al PdF.

Ci attendono settimane di fuoco, determinanti per impegno e motivazione, un banco di prova che consentirà a ciascuno di misurarsi con un progetto grande, di incomparabile bellezza: il Piemonte come la propria famiglia, l’Europa come la propria casa e la mamma come cuore pulsante di una famiglia capace di accogliere tanti, tanti bambini. L’umanità sarà più bella, il futuro a portata di mano.