Bracciali Tamashii: i "gioielli dell'anima"

In Tibet, più che in ogni altro Pese del mondo, i gioielli hanno un forte valore simbolico, in quanto vengono utilizzati per trasmettere valori religiosi e culturali antichi, ancora considerati estremamente importanti. Di fatto, nella concezione buddhista, le gemme ed i preziosi vengono utilizzati come metafore per importanti ideali, quali la fede e l'amore, nonché per esprimere misteriose e fondamentali condizioni spirituali ed interiori nascoste.

Tuttavia, tra i vari gioielli che si possono ritrovare nel contesto tibetano, Tamashii è uno dei più interessanti, in quanto è composto da pietre naturali, alcune anche di rara bellezza, e viene impiegato dai monaci buddisti per le pratiche religiose e anche come veri e propri talismani, che sono in grado di trasmettere un incredibile fascino a chi li osserva, ma anche forza ed energia.

Significato e funzione dei gioielli Tamashii

Tamashii significa "anima" ed il termine deriva da "tama", che vuol dire "gioiello". Di fatto, quindi, il tutto si può tradurre con "gioiello dell'anima". Tale dicitura, ovviamente, contribuisce ad aggiungere fascino a questi interessanti preziosi, che si sono diffusi, nel corso del tempo, un po' in tutto il mondo, riscontrando un grande successo. Di fatto, chi indossa i bracciali Tamashii persegue un ideale di pace e di amore verso se stesso, ma anche verso gli altri.

Tali gioielli da polso, del resto, come dice il termine stesso, aiutano a proteggere l'anima ed a farla crescere, ma soprattutto a farle trovare un ruolo nella vita, il che è molto importante per ciascun essere vivente. Infatti, molte persone, spesso, non sanno come orientarsi nell'esistenza e come fare a capire quale strada intraprendere, per non avere rimpianti, ma soprattutto per trovare soddisfazione e non sprecare il tempo concesso sulla Terra.

Composizione del bracciale Tamashii

Ogni bracciale Tamashii è composto da un elemento in legno, che ha come intento quello di rappresentare una zucca piena di semi, chiamata Kamawatchi Calabush o, più semplicemente, Calabash, che racchiude un significato particolare, in quanto rappresenta la continuità della vita. Tale amuleto viene considerato dagli abitanti dello Zang, come un gioiello in grado di trasmettere felicità, poiché ricorda la certezza della continuità della vita.

Tuttavia, i bracciali Tamashii sono caratterizzati, come già accennato in precedenza, anche da pietre preziose, che racchiudono significati differenti e che possono rivelare molto della persona che li indossa. Ad esempio, è possibile trovare l'onice, che viene utilizzata dai monaci tibetani per infondere coraggio ed autostima. Del resto, il nero per il buddismo rappresenta il buio primordiale per l'uomo, ma anche l'odio e la violenza. Di fatto, quindi, il Tamashii realizzato con questo particolare tipo di pietra trasforma tali forze negative, in positive.

Ma si possono ritrovare anche la pirite, il turchese, l'agata verde, l'ametista, l'agata bianca, l'agata muschiata, la corniola, l'agata blu, il citrino, il quarzo fumé, il citrino, l'ematite, l'agata ghiaccio, l'agata azzurra, l'agata rossa, il quarzo rosa e così via. Indossare uno di questi incredibili bracciali vuol dire poter guardare alla vita con positività ed, allo stesso tempo, adornare il proprio braccio con un gioiello bello ed in grado di trasmettere forte emozioni, anche a chi lo osserva.