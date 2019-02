I trasportatori utilizzano sempre di più i carrelli saliscale: ecco i modelli più acquistati

Per chi ha necessità di movimentare merci, il carrello per il trasporto su scala è la scelta migliore e, non a caso, una strada sempre più battuta. Esistono anche carrelli manuali ma i carrelli saliscale elettrici risultano una scelta più pratica ed efficiente. In ogni caso, se questa tipologia di prodotto è particolarmente cara ai trasportatori, ci sarà un perché. Anzi, ce ne sono vari: facilità di utilizzo, soprattutto i modelli a 3 ruote, più pratici rispetto ai modelli cingolati, la possibilità di trasportare anche merci molto pesanti e ingombranti riducendo i rischi di danneggiamento, senza contare l’attenzione per l’aspetto ergonomico, con un guadagno in termini di salute per la schiena.

Tra le più attive sul mercato, l’azienda Mario Carrelli è particolarmente attenta a questo aspetto, oltre ad essere particolarmente competitiva in termini di longevità media del prodotto e della garanzia (fino a 3 anni), come in termini di convenienza per il cliente. La ditta mette a disposizione 12 modelli, per varie esigenze. Ma vediamo insieme alcuni dei prodotti più venduti della linea “carrello saliscale Mario”.

Carichi molto pesanti: Mario Super RD 120 SSN

È progettato per il trasporto su scala di carichi pesanti come radiatori, fotocopiatori, caminetti, distributori automatici e via discorrendo. Utilizzabile da un solo operatore con grande facilità, rende tutto il processo di consegna molto agevole. Consente di caricare l’oggetto da trasportare e metterlo direttamente sul forgone con una scaletta. Una volta dal cliente, l’operatore trasporterà la merce sul carrello stesso direttamente nel luogo di stoccaggio. La portata è di kg 250/310.

Trasporto bombole: Mario SuperRD 158 BM

Particolarmente indicato per il trasporto di bomboloni anti-incendio, rotoli di moquettes e oggetti a colonna. Ha una portata di Kg 250/310, un’altezza di sollevamento di 20 cm e una velocità di 20 gradini al minuto. Per il trasporto di bombole abbiamo anche lo Junior RS e il Senior CS60.

Mobili ed elettrodomestici: Mario Senior SSN Il

Consta di un sistema a otto snodi e l’operatore può modificarne l’assetto e passare dove altri carrelli saliscale non passerebbero. Con l’apposita scaletta, lo potete caricare e scaricare sul furgone. Si tratta del modello numero 1 per il trasporto di mobili ed elettrodomestici. Ha una portata di kg 170 e una velocità di 40 gradini al minuto.

Carichi di grandi dimensioni: Super RD 158 GV

Se trasportate oggetti e merci dal volume consistente come armadi blindati, armadi elettrici, distributori automatici, frigoriferi industriali a colonna, rotoli di moquette e bomboloni, questo è il prodotto che fa per voi. È molto robusto e resistente, con una portata di Kg 250/310 e una velocità di 20 gradini al minuto.

Scale strette: Mario Junior RS

Se vi capita di imbattervi nelle scale strette durante le vostre consegne, il Junior RS è un’ottima scelta. È il piccolino della famiglia, il più piccolo carrello saliscale dell’azienda. Adattissimo al trasporto di bombole, damigiane e oggetti come libri, piccoli elettrodomestici, pacchi ecc. Con le sue 6 ruote, è indicato per chi dispone di magazzini a piani interrati o ai piani superiori che non sono accessibili con gli ascensori. Anche una catena di note librerie italiane ha scelto Junior RS che è dotato, come tutti i prodotti targati “Mario”, del sistema di auto-bilanciamento del carico che consente di mantenere il carico in equilibrio senza sforzi da parte dell’operatore. Per scale strette abbiamo anche Senior CS60 e Senior SSN.