Chiude il castello di Moncalieri, la rabbia del sindaco Montagna: "Una vergogna della quale ha responsabilità il Ministero dei Beni Culturali"

A poco meno di un anno e mezzo dalla sua riapertura, dopo che erano terminati i lavori di restauro a seguito del rogo che lo aveva devastato nell'aprile 2008, il castello di Moncalieri chiude nuovamente.

Una vicenda al limite del surreale, che ha scatenato la rabbia del sindaco Paolo Montagna: "Oggi si parla della chiusura del nostro Castello. Purtroppo, al momento, è cosi. Ed è una vergogna che ha precise responsabilità", attacca in un lunghissimo post su Facebook. "In generale non si può accettare, come ci dice l’architetto Ivaldi, che un bene Patrimonio dell’Umanità, restaurato da un anno, venga chiuso perché manca un custode. Ma in che Paese viviamo?

Un tesoro Unesco per la cui ristrutturazione sono stati spesi oltre 4 milioni di euro. Un tesoro che con il solo weekend per le visite ha fatto registrare più di 20mila presenze in un anno... Un tesoro che è patrimonio non solo dei moncalieresi, ma dell’Italia".

"E non è tutto. A fine 2018 ho scritto una lettera al Ministero dei Beni Culturali, non ricevendo alcuna risposta. In questa lettera offrivo l’assoluta disponibilità del Comune di Moncalieri a firmare immediatamente un accordo con il Ministero che consentisse di aprire il Castello, offrendo capacità progettuali e finanche risorse umane ed economiche. Per supplire alle carenze di altri. Non abbiamo ricevuto risposta".

"Però andiamo avanti lo stesso", prosegue il sindaco di Moncalieri. "Ringrazio l’Arma dei Carabinieri per la disponibilità ad accogliere gli studenti della nostra città. E già oggi in Giunta approveremo un progetto di valorizzazione presentato dall’Associazione Amici del Real Castello che mettiamo a disposizione per fare in modo che il nostro Castello riapra al più presto".

"Non ci fermiamo di fronte al fallimento della burocrazia", conclude Montagna. "Combatteremo in ogni sede disponibile".

Ma intanto divampa la polemica polemica, con commenti da parte di numerosi esponenti di vari partiti. Paolo Furia, Segretario PD Piemonte, ed Emanuele De Zuanne, Responsabile Turismo e Cultura PD Piemonte, così commentano: "La chiusura del Castello di Moncalieri al pubblico, gioiello indiscusso della nostra Regione, grida vendetta. Il Piemonte potrebbe essere, oltre che la Borgogna, anche la Loira d'Italia. Per questo è del tutto inaccettabile che vi sia una qualità della gestione dei nostri beni culturali, e in particolare dei castelli, così gravemente disomogenea e a macchia di leopardo".

"A ben vedere quei beni gestiti dagli enti locali sono meglio seguiti perché accompagnati da una strategia di valorizzazione giuridica e non solo di conservazione. Per Moncalieri, ad esempio, il Comune ha speso 70.000 euro e la stessa Regione Piemonte ha fatto la sua parte. Poi però succede che al Governo del Paese salgano persone alle quali la cultura non interessa per nulla. Meno mance elettorali e più investimenti per il futuro: questi sarebbero gli obblighi a cui attenerci. E invece non solo gli indicatori dell'economia, ma anche esempi concreti, come la chiusura del Castello di Moncalieri, raccontano di una Italia nuovamente sulla soglia della crisi".

"È inconcepibile che un sito patrimonio UNESCO come il castello di Moncalieri venga chiuso perché il Ministero e il Polo Museale non sanno garantire personale adeguato". Lo dichiara il Consigliere regionale Andrea Appiano (Pd), che ha depositato agli atti di Palazzo Lascaris un'interrogazione urgente per chiedere alla Giunta regionale di garantire il massimo sostegno all'Amministrazione comunale moncalierese per la riapertura del sito.