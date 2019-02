Torino, arrestato un cittadino senegalese ricercato dalla polizia

Nella notte fra martedì e mercoledì personale della Squadra Volanti ha controllato un giovane cittadino senegalese che si trovava in via Cellini in atteggiamento sospetto. Il giovane è risultato ricercato; infatti, a suo carico vi era in pendenza un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Torino datato 13 febbraio 2019, in sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nel capoluogo torinese. Il giovane cercava di farsi passare per minore, ma nel novembre 2018 era già stato dichiarato maggiorenne in seguito ad accertamenti medici; ha, inoltre, numerosi precedenti di polizia per reati inerenti agli stupefacenti. È stato, pertanto, arrestato in esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere.