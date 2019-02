Ironia, il 5 marzo il concerto organizzato dallo Young Board dell’Orchestra Filarmonica di Torino

La stagione “OFT Airlines” vede protagonisti del concerto fuori abbonamento di marzo gli Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino, guidati dal maestro concertatore Sergio Lamberto, storica spalla di OFT, ed il Quintetto Bislacco, formazione che propone musica classica fuori dagli schemi.

Brani originali e arrangiamenti appositamente realizzati per l’occasione, repertorio classico e incursioni nel repertorio popolare, sketch e racconti divertenti caratterizzeranno la serata, capace di coniugare l’eccellenza musicale che sempre OFT propone con l’originalità di una formazione cameristica che da anni ha fatto della sorpresa e dell’ironia le proprie cifre distintive.

Innovazione. Rinnovo. Fiducia

Questi sono gli ingredienti di Ironia, il concerto del 5 marzo interamente organizzato dallo Young Board dell’Orchestra Filarmonica di Torino in chiave inedita.

Mettere al centro il pubblico, incentivare modelli di partecipazione attiva, promuovere nuove esperienze culturali, sono solo alcuni degli obiettivi che l'Orchestra Filarmonica di Torino ha ricercato nel percorso che ha portato nel 2017 ad istituire un board di studenti universitari. Il progetto, altamente innovativo, è stato selezionato e quindi sostenuto da “Open 2017 - Nuovi pubblici per la cultura”, l’azione che la Compagnia di San Paolo ha istituito al fine di stimolare la sperimentazione e la ricerca sull’audience development rivolgendosi con una call specificamente rivolta agli enti già oggetto di sostegno all’attività istituzionale.

Alle cinque studentesse selezionate a settembre 2017, dopo un ciclo di incontri nelle università torinesi, è stato chiesto di confrontarsi sulle sfide e sul futuro della musica classica, provando a coinvolgere il pubblico dei coetanei, fino ad arrivare alla progettazione, programmazione, comunicazione e produzione del concerto “Ironia”, in calendario il 5 marzo 2019 al Conservatorio Verdi di Torino.

“Ironia”, lo spettacolo del martedì grasso, è quindi figlio di una collaborazione appassionata tra canonico e non convenzionale, intenzionata ad abbattere le mura del “classico” per renderlo fruibile a un pubblico perlopiù assente dalle platee: i giovani. A tal fine lo Young Board di OFT ha organizzato, nelle settimane precedenti il concerto, alcuni mini-eventi, in giro per la città di Torino, mirati a conquistare lo spettatore 4.0, proponendo in contesti inusuali una formula di “assaggio ad occhi chiusi” di musica classica. Un progetto particolare è inoltre #BACHSTAGE, call che ha permesso di selezionare alcuni videomakers – tutti under 30 – che saranno chiamati a raccontare il concerto ed il suo backstage, dalle prove fino al concerto.

Il concerto al Conservatorio Verdi (Piazza Bodoni, Torino), i cui biglietti sono già tutti esauriti, sarà preceduto da una prova di lavoro e da una prova generale, entrambe aperte al pubblico.

La prova di lavoro, che dà la possibilità al pubblico di osservare l’orchestra mentre mette a punto ogni dettaglio del concerto, è prevista la domenica alle ore 10 a +SpazioQuattro (Via Gaspare Saccarelli 18, Torino). La prova generale è in calendario lunedì alle ore 18.15 al Teatro Vittoria (Via Gramsci 4, Torino). Quest’ultima è stata prevista in un giorno ed in un orario inusuali, con l'obiettivo di favorire la partecipazione di un pubblico sempre più eterogeneo all’uscita dal lavoro o, per i più giovani, al termine delle lezioni universitarie.

Si segnala infine che in occasione della stagione concertistica “OFT Airlines”, l'Orchestra Filarmonica di Torino, i tre grandi musei della Città di Torino – GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, MAO Museo d’Arte Orientale e Palazzo Madama Museo Civico d’Arte Antica – e l’Abbonamento Musei si sono uniti in un progetto nato da un’idea dell’Assessora alla Cultura Francesca Leon. Ispirati dalla musica scelta da OFT, i tre musei, a rotazione, proporranno il sabato che precede ogni concerto una visita guidata per far scoprire al pubblico aspetti inediti del proprio patrimonio artistico.