Asl TO3, "meno mimose e più servizi"

Anche quest’anno sono numerose le iniziative messe in campo dall’Azienda Sanitaria in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Volute dalla Direzione Generale, come negli anni scorsi, si tratta di iniziative concrete, pensate come un sostegno tangibile alle donne, nell’ottica di celebrare questa ricorrenza con meno retorica, meno mimose appunto, e più servizi.

Prevenzione Attiva, Senologia e Attività Consultoriali, insieme al Dipartimento Servizi Diagnostici, hanno definito le seguenti aperture straordinarie, venerdì 8 marzo 2019, per informazioni, accoglienza ed esecuzione di esami pap test e mammografie:

PINEROLO - Stradale Fenestrelle 72

dalle ore 9,30 alle ore 12,30, presso il Consultorio, sarà possibile eseguire il pap test di screening ( secondo disponibilità dei posti o prenotazione al numero verde 800 002141 )

dalle ore 15,30 alle ore 17,00, presso la Senologia - Prevenzione Serena, sarà possibile eseguire la mammografia ( secondo disponibilità dei posti o prenotazione al numero verde 800 002141)





AVIGLIANA - Polo Sanitario Via S.Agostino, 5

dalle ore 16,00 alle ore 18,00 sarà possibile eseguire la mammografia (secondo disponibilità dei posti o prenotazione al numero verde 800 002141)





COLLEGNO - Poliambulatorio Villa Rosa– Via Torino,

dalle ore 13,30 alle ore 15,30, presso il Consultorio, sarà possibile eseguire il pap test di screening ( secondo disponibilità dei posti o prenotazione al numero verde 800 002141)

dalle ore 15,30 alle ore 17,00 sarà possibile eseguire la mammografia ( secondo disponibilità dei posti o prenotazione al numero verde 800 002141)





Sempre per venerdì 8 marzo, alle ore 9.00, presso la sala consiliare del Comune di Rivoli, via Capra 27, si svolgerà la 3° Conferenza Interaziendale dedicata a “Il Sistema Rete Mammografica: una nuova opportunità per la Senologia Clinica e lo Screening Mammografico”. Organizzata dall’ASLTO3 in collaborazione con l’Azienda Sanitaria TO4 e con il patrocino del Comune di Rivoli, la conferenza, aperta a tutti, sarà l’occasione per un confronto fra professionisti delle due realtà aziendali ASLTo3 e ASLTo4 sui temi della diagnostica senologica, delle senologia clinica e del programma di screening mammografico regionale Prevenzione Serena.

Infine a Pianezza, in occasione dell’iniziativa “Donne nel cuore di Pianezza”, organizzata dall’amministrazione comunale per domenica 10 marzo 2019 (piazza Napoleone Leumann, 1), l’ASLTO3 sarà presente con alcuni operatori di Prevenzione Serena per sensibilizzare sull’importanza degli screening e per fornire informazioni sui servizi aziendali dedicati alle donne.

“Le iniziative organizzate per la ricorrenza dell’8 marzo” spiega il Direttore Generale ASLTO3 Dott. Flavio Boraso “sono parte del percorso aziendale della prevenzione in ambito femminile. Con “Meno mimose più servizi” ricordiamo alle donne che cosa possiamo fare per la loro salute, in particolare per la prevenzione del tumore al seno. Mettiamo in campo azioni concrete, aprendo le nostre sedi e mettendo a disposizione i nostri servizi, per riportare la Giornata internazionale della Donna ad una dimensione e di reale sostegno e vicinanza al mondo femminile”.