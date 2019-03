Tenta di uccidere la fidanzata con una coltellata: arrestato un italiano di 35 anni

A chiamare i soccorsi (e probabilmente a salvarle la vita) sono stati i vicini di casa, che hanno capito da urla e rumori che stava succedendo qualcosa di grave, dall'altra parte di quelle mura.

E' successo in un appartamento di via De Bernardi, in zona Mirafiori a Torino, dove si trovano le case Atc, intorno alle 21. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine - in particolare uomini della Squadra Volante della questura - che hanno fatto scattar le manette ai polsi di un 35enne, italiano, che al culmine di un diverbio stava cercando di uccidere la fidanzata con un coltello.



La segnalazione parlava di una donna in strada con un oggetto infilato nella schiena. Si è così scoperto che la donna era stata accoltellata al fianco posteriore sinistro dal compagno in seguito all’ennesima lite. L’uomo faceva abuso di sostanze alcoliche e la donna, esausta, gli avrebbe confessato di voler interrompere la relazione. Dinnanzi a questa scelta, non condivisa, il compagno ha perso il controllo e l’ha colpita al fianco mentre era seduta sul divano all’interno dell’abitazione. La vittima è poi riuscita a scappare in cortile e a chiedere aiuto.

Inizialmente la coppia ha fornito agli operatori versioni contrastanti e non attendibili, ma quella ferita non era compatibile con una caduta accidentale. L’uomo, un italiano di 35 anni ha poi confessato di aver colpito la donna e di aver occultato l’arma all’interno di una borsa.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato il 35 enne, con precedenti di polizia, per il reato di lesioni aggravate e denunciato lo stesso per invasione di edifici, in quanto aveva occupato l’alloggio in questione qualche giorno prima. La donna è stata portata in ospedale.