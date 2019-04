"SiChieri Sotenibile": appuntamento sabato 6 aprile con il Partito Democratico

"SiChieri sostenibile. Mobilità, ambiente e comportamenti virtuosi”. E' il titolo dell'evento organizzato dal Partito Democratico con il Comitato elettorale SiChieri per sabato pomeriggio dalle 17 alle 19 nel bar del centro sportivo San Silvestro di strada San Silvestro 29. All'appuntamento interverrà Massimo Gaspardo Moro, Assessore all'Ambiente ed alla Mobilità della Città di Chieri, che affronterà il tema “Politiche, risultati e progetti”. Seguiranno poi i racconti delle esperienze dal territorio. Il primo intervento sarà quello di Vittoria Moglia e Virginia Vergnano, studentessa del liceo scientifico “Augusto Monti” di Chieri con “Da zero a cento”. “Basta sprechi” sarà invece l'argomento che tratterà Davide Spina, il responsabile dell'associazione pecettese Storiecreative che 25 anni sviluppa progetti di animazione e attività nelle scuole. Seguirà quindi l'intervento “Gambe in spalla” di Chiara Viano di Laqup (Laboratorio Qualità Urbana e Partecipazione), associazione torinese nata nel 2006 a Torino dal confronto fra un gruppo di cittadini con esperienze di cittadinanza attiva nel mondo dell’associazionismo in Piemonte e in Lombardia. Le conclusioni saranno invece affidate a Giovanni Vincenzo Fracastoro, docente del Politecnico di Torino, che affronterà la tematica “Interventi a misura di città per l'energia sostenibile e la qualità dell'aria” e ad Alessandro Sicchiero, candidato Sindaco nelle elezioni comunali di Chieri del prossimo 26 maggio, che parlerà di “Chieri 2030, diamoci obiettivi ambiziosi”.