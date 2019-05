Economia e lavoro, la ricetta di Viotti: “Responsabilità sociale d’impresa e armonizzazione del fisco nell’UE”

Puntare sui giovani, armonizzare il fisco nell’UE e introdurre la responsabilità sociale d’impresa. Sono questi alcuni dei passaggi fondamentali della ricetta delineata dell’Eurodeputato Daniele Viotti per rilanciare economia e lavoro in Italia e in Europa.

Le imminenti elezioni europee sono la perfetta occasione per la redazione di un bilancio su quanto fatto dall’Unione Europea, sul ruolo dell’Italia e su quanto ancora c’è da fare per migliorare la situazione attuale: “Su economia e lavoro abbiamo fatto molto, ma possiamo fare molto di più” spiega Viotti. “Penso innanzitutto alle industrie e alle imprese del nostro territorio: ai piccoli produttori in Lombardia, alle grandi imprese che ci sono. Ho visitato la Embraco, Pernigotti, la Polioli a Vercelli. Così come penso alle nostre produzioni tipiche: a chi produce formaggi nelle nostre regioni, a chi produce vino, a chi produce l’olio e le olive. Penso anche all’importanza di due porti strategici come quello di Vado e Savona e quello di Genova: infrastrutture su cui noi dobbiamo puntare moltissimo. Su economia e lavoro c’è molto da fare, puntando soprattutto sui giovani e puntando ad avere delle garanzie sociali per i giovani quando rimangono senza lavoro: l’Europa deve vincere questa sfida con un’assicurazione europea contro la disoccupazione e incentivi soprattutto alla ricerca e alle imprese innovative presenti sul territorio” spiega l’Eurodeputato.