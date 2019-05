Comprare una casa è un’operazione tanto esaltante quanto complessa: da una parte infatti c’è tutto l’entusiasmo figlio di una scelta che inevitabilmente cambierà la nostra vita. Dall’altra però troviamo una lunghissima serie di aspetti di cui tenere conto; una serie di particolari a cui prestare massima attenzione in modo da essere sicuri di concludere la transazione nella maniera più soddisfacente possibile, azzerando (nei limiti del possibile) il rischio imprevisti. Ebbene, l’articolo di oggi è dedicato proprio ad alcune buone norme comportamentali da seguire per acquistare una casa in sicurezza ed evitare in anticipo possibili brutte sorprese: nel dettaglio ci occuperemo di 3 cose da guardare quando si visita una potenziale casa da acquistare e poi, successivamente, parleremo anche di partner a cui affidarsi per affrontare al meglio un passo così importante della nostra vita.

ALCUNI CONSIGLI PRELIMINARI

La premessa necessaria di questo capoverso è che in realtà ci sono diversi aspetti di cui tenere conto anche prima della visita di una casa: aspetti altrettanto importanti che caratterizzano la cosiddetta fase di pianificazione dell’acquisto. Volendo riassumere il tutto possiamo dire che, prima di lanciarsi nella visita di una casa papabile per l’acquisto, è importantissimo avere una conoscenza reale ed approfondita sia della propria situazione economica che del mondo di spese legate proprio all’abitazione che abbiamo puntato: questo vuol dire conoscere tanto i costi legati all’IVA quanto quelli legati all’imposta di registro; così come vuol dire stabilire un tetto massimo di denaro, oppure calcolare correttamente l’impatto che potrebbe avere sulla nostra quotidianità un mutuo eventuale. Una serie di aspetti che, a pensarci bene, chiamano direttamente in causa la scelta di un partner di comprovata esperienza, che sappia guidarci in passaggi potenzialmente ostili come quelli legati alla sfera economica e/o burocratica. Da questo punto di vista ad esempio Tecnocasa segue il cliente in tutti, ma proprio tutti i passi che lo condurranno all’acquisto di una nuova abitazione: infatti, nella sezione “Blog Tecnocasa” la ditta ha sviluppato il suo “Progetto casa”, al cui interno troverete una serie di informazioni necessarie per capire quali passi compiere per procedere tranquillamente sia alla ricerca che all’acquisto di un immobile.

COME EFFETTUARE CORRETTAMENTE UN SOPRALLUOGO

Se però avete già individuato la casa dei vostri sogni ed avete già sviluppato un piano economicamente sostenibile, non vi resta che scoprire tutto quello che c’è da sapere per effettuare un sopralluogo approfondito, in modo da non rischiare di ritrovarvi con brutte sorprese una volta conclusa la transazione. Ebbene il primo consiglio riguarda la scelta di uno o più tecnici di fiducia, che ci dovrebbero accompagnare nelle nostre visite: una persona del mestiere è infatti l’unica che può davvero appurare lo stato di funzionalità di alcuni elementi cardine di una abitazione (pensate ad esempio all’impianto elettrico o a quello idraulico, ma anche a stato dell’intonaco, degli infissi ecc.). Dopodiché, una volta analizzati eventuali aspetti critici quali ad esempio riparazioni necessarie, è bene affrontare l’argomento con il proprietario o con l’agenzia intermediaria prima di concludere le operazioni: può sembrare un suggerimento superfluo, ma, purtroppo, spessissimo problematiche di questo tipo vengono discusse fuori tempo massimo ed il cliente si ritrova con tutta una serie di spese impreviste più o meno impattanti. Infine sopralluogo di una casa non vuol dire soltanto visita al suo interno. Ci spieghiamo meglio: per potere dire di conoscere davvero un immobile dobbiamo conoscere la realtà in cui quest’ultimo è inserito. Questo vuol dire visitare il quartiere in cui è inserito, possibilmente più volte e possibilmente in diversi orari, sia di giorno che di notte: un modo concreto per valutare tanti altri aspetti importantissimi quando si sceglie la casa in cui vivere, quali ad esempio il livello di rumorosità della zona, il livello dei collegamenti, la presenza di servizi, ma anche il livello di pulizia e/o sicurezza. Perché, lo ripetiamo ancora una volta, prevenire è sempre meglio che curare e la scelta di una casa è davvero troppo importante per affidarla, anche in minima parte, al caso, no?