La spinta dei giovani per tenere alta la bandiera dell'imprenditoria piemontese

Sono le energie giovani, quelle che mantengono alta la bandiera dell'imprenditoria piemontese. O quantomeno danno un aiuto piuttosto corposo. Lo dicono gli ultimi studi di Unioncamere Piemonte, che quantificano in quasi 40mila (39.389 per la precisione) le imprese "giovanili" registrate al 31 dicembre 2018 nella nostra regione. E cioè guidate da qualcuno che ha meno di 35 anni.

Si tratta del 9% del totale delle aziende piemontesi e addirittura il 30% delle nuove attività. Nel 23,2% dei casi sono guidate da stranieri e il 28,3% è amministrato da giovani imprenditrici. E il loro saldo è in crescita: nell'anno appena trascorso sono nate 7.152 imprese giovanili, mentre ne sono cessate 3.631. Dunque ben 3.521 in più rispetto al 2017. Dunque, senza l’apporto delle aziende guidate da imprenditori under 35, lo stock delle imprese complessivamente registrate in Piemonte avrebbe manifestato una perdita pari a oltre 5.500 unità.