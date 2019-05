Da Torino a Stupinigi, domani al via la T-Fast10: una corsa per sostenere la ricerca sul cancro

Correre veloce, correre per sostenere la ricerca sul cancro. Manca sempre meno al primo appuntamento stagionale organizzato da Team Marathon: domani, infatti, prenderà il via la T-Fast 10k - La Velocissima da Torino a Stupinigi.

Una corsa sia competitiva che non, semplice nel tracciato, particolarmente veloce e soprattutto al fianco della Fondazione Piemontese per la ricerca sul Cancro Onlus.

Il nome della corsa non è quindi casuale, anzi: è dovuto proprio al rettilineo perfetto senza una minima curva, 10 km da correre tutto d’un fiato che fanno della T-Fast una corsa velocissima. La partenza è fissata per le ore 10 in un luogo inusuale, via XX Settembre, nel pieno centro di Torino. L’arrivo invece è previsto alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, a Nichelino.

Il percorso, omologato Fidal, è l’ideale tracciato per quegli atleti che vorranno centrare il loro personal best: non è un caso quindi la partecipazione di Sara Dossena, velocissima maratoneta vicinissima al record italiano detenuto da Valeria Strano. “E’ una gara veloce, sarà importante per fare ritmo e velocizzarmi in questa fase della stagione”.