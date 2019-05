Chiamparino: "Piemonte ha superato il tetto di spesa sotto il quale si rischia di perdere fondi UE"

Dichiara il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino: “Non c’è alcun pericolo, come sostiene Alberto Cirio, che l’UE si riprenda risorse non utilizzate dei fondi europei perché il Piemonte ha superato da tempo il tetto di spesa sotto il quale si rischia di perdere fondi. Non solo: sul fondo per l’agricoltura, il PSR, il Piemonte è secondo nel centro-nord Italia per risorse già liquidate, e sul FSE la nostra regione è prima in Italia per spesa certificata, tanto che la Commissaria europea Cretu ne ha parlato come di un modello in Italia per la gestione del fondo. Molto buone sono anche le performance raggiunte con il Fesr. Questi risultati sono stati costruiti nonostante i ritardi nelle definizione dei programmi lasciatici in eredità dalla passata amministrazione".

"Anche sull’autonomia non bisognerebbe confondere le acque: con il 116 non si recuperano risorse fiscali andate al governo centrale: vengono trasferite solo le risorse collegate alle competenze trasferite alle Regioni, e solo quando queste comportino spesa. Il saldo alla fine non cambia sul piano fiscale. Cambia la possibilità di esercitare competenze maggiori e di poter meglio intervenire sui bisogni espressi dai territori".