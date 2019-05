Il Comune di Torino chiude Pulcimania, domani sit-in sotto Palazzo Civico: “Vogliono che ci ammazziamo per un pezzo di pane?”

Disperazione e rabbia. Non ci sono altre parole per descrivere il momento vissuto dagli operatori e frequentatori di Pulcimania, il mercatino delle pulci di via Sansovino 265 chiuso dal Comune a seguito di una lunga lista di irregolarità burocratiche riscontrate dalla polizia municipale. I vigili hanno accertato a carico di Roberto Aldisi, presidente dell’associazione, l’apertura di un centro commerciale in assenza di autorizzazione.

La desolazione degli operatori ha presto lasciato spazio alla rabbia disperata di chi dall’oggi al domani si ritrova sfrattato da un luogo che non era solo uno spazio fisico e commerciale. Nel tempo l'attività era diventata un punto di riferimento per trascorrere le giornate, una piccola fonte di guadagno per sbarcare il lunario e riuscire a pagarsi l'affitto o la spesa.

“Dal Comune non capiscono che questo non è un luogo commerciale e basta. Qui ci sono tantissime persone in difficoltà, che in questo spazio trovano la possibilità di racimolare 60-70 euro in un weekend e fare la spesa per una settimana. Da Palazzo Civico vogliono che ci ammazziamo per strada per un pezzo di pane? Noi qui ci aiutavamo per un pezzo di pane. E’ diverso”, è l’acclarato appello di Angela, una signora che da quattro anni frequenta Pulcimania e che dentro Pulcimania ha fatto anche la festa di matrimonio.

“Guardi, non capiscono: noi siamo una famiglia, gli scontri politici non ci interessano” ci rivela. “Chiederemo un confronto alle istituzioni, ma non avete idea di quante persone saranno in difficoltà grazie a questa chiusura. Il motivo? Gli altri mercatini esterni sono troppo costosi, in pochi possono permetterseli. Per noi questo luogo è tutto. Tutto”.