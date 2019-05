Striscione di CasaPound contro l'accampamento rom in strada del Portone

“È davvero scandaloso che le istituzioni non muovano un dito per risolvere la situazione, come al solito la regola in Italia non sono uguali per tutti - commenta Matteo Rossino, responsabile provinciale di CasaPound - e nelle zone periferiche del capoluogo c’è una situazione di degrado che continua a peggiorare. Lo striscione serve a lanciare un segnale, ma è solo la prima delle azioni che metteremo in pratica. Siamo pronti a scendere in strada per far sì che quest’area venga immediatamente liberata dai camper, vogliamo ridare tranquillità alle persone che frequentano questa zona e vogliamo rispetto per i nostri morti.”