Linkami Web Summit: il primo evento italiano dedicato alle Digital Pr

Linkami Web Summit è un evento dedicato a tutti coloro che cercano nuovi spunti, nuovi tool e, più in generale, idee originali per migliorare i propri progetti. È il primo ed unico evento in questo paese totalmente concentrato sul mondo delle Digital Pr, del Link Building e della Comunicazione Aziendale, pensato per aiutarvi a sviluppare il brand awareness della vostra azienda per fare parlare il mondo del vostro lavoro, ma anche solo per imparare ad attirare la curiosità di nuovi potenziali clienti o addirittura l’interesse di nuovi potenziali investitori.

Una giornata di formazione specialistica, durante la quale un team di esperti del settore presenterà il corso più completo mai realizzato in Italia, sotto la supervisione degli ideatori del progetto Massimo Fattoretto e Stefano Schirru: il primo è SEO specialisti e amministratore della Fattoretto Srl, un’azienda specializzatasi nell’erogazione di servizi SEO e, più in generale, di servizi di web marketing focalizzati sul settore finanziario; il secondo è SEO specialisti e amministratore delegato di IMG Solutions, azienda specializzatasi in servizi SEO espressamente dedicati al mondo della piccola e della media impresa. Linkami Web Summit andrà in scena venerdì 14 giugno 2019, a Milano, presso l’Hotel Michelangelo: il corso avrà inizio alle 09:00 circa, terminerà alle 19:30 circa e sarà composto da 10 diverse sessioni professionali pensate per approfondire la conoscenza delle materie di cui sopra e per stringere nuovi contatti nel campo.

Tra gli sponsor spicca Youdot (https://www.youdot.io/it/), la piattaforma di recupero domini scaduti che permette di consultare un database di oltre 700 mila domini in 9 estensioni diverse. Youdot sarà sponsor e interverrà sul palco con una breve presentazione sulle potenzialità della sua piattaforma.

IL TEAM DI RELATORI DI LINKAMI WEB SUMMIT

Il team di relatori selezionato per Linkami Web Summit è composto da professionisti esemplari del settore, veri e propri esperti di comunicazione e di promozione di un brand. Relatori che rappresentano alcuni dei più importanti professionisti di questo paese se si parla di copyrwiting, di SEO e/o di lavoro aziendale all’interno dei social network (e quindi di Facebook, di Instagram, di Linkedin e tanto altro ancora) e che saranno guidati dalla moderatrice Miriam Bartoletti. Tra loro ad esempio Valentina Falcinelli, che parlerà di quale tono di “voce” utilizzare per realizzare comunicati stampa convincenti, oppure Alex Ballato, esperto di Digital Pr proprio attraverso l’uso dei social network; e ancora Carlotta Silvestrini, esperta di marketing strategico e di brand management, oppure Cristian Modolo, Marketing & Comunication Director di Vicenzi Spa, che presenterà un caso studio dedicato proprio agli ottimi risultati raggiunti dalla sua azienda (leader italiano del settore alimentare).

ALTRI CASI STUDIO E PROGRAMMA DELL’EVENTO

Tra gli altri casi studio che verranno presi in esame durante Linkami Web Summit, anche quello condotto da Francesco Piersimoni, che sarà dedicato sia a come sviluppare PR che movano dalla sfera relazionale umana all’online, sia a come creare una o più campagna di link building nella maniera più efficace. Per il resto il corso si articolerà attraverso singole conferenze dedicate a modalità di lavoro più generiche: tra le varie “come rendere la comunicazione della vostra azienda più umana”, oppure “come trovare centinaia di siti in target per campagne di Digital Pr e link building”. Il tutto intramezzato da una pausa pranzo e da due utili coffe break: momenti di “stacco” voluti dal team di Linkami Web Summit non solo per permettere ai partecipanti di rinfrescarsi le idee tra uno speech e l’altro, ma anche (e soprattutto) per consentire loro di fare networking, scambiarsi opinioni e magari gettare le basi di nuove collaborazioni. Perché chi trova un amico trova un link!

COME PARTECIPARE A LINKAMI WEB SUMMIT

Se siete interessati a partecipare a Linkami Web Summit, potete richiedere tutte le informazioni del caso visitando il sito di riferimento dell’evento al seguente indirizzo: https://summit.linkamiweb.it : ricordiamo inoltre che i primi 100 biglietti validi per questa giornata di alta formazione dedicata a fare decollare i vostri progetti online sono in vendita ad un prezzo scontato. Se invece volete proporvi come sponsor per Linkami Web Summit potete contattare la mail info@linkamiweb.it.