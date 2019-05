Laboratori di analisi, Appiano (Pd): “Valorizzate strutture e professionalità, nulla cambia per i cittadini dell’area ovest”

“Gli ultimi atti della Giunta Chiamparino hanno dimostrato attenzione per le specificità e le esigenze del territorio. L’originario piano di riorganizzazione è stato migliorato”. Lo ha dichiarato Andrea Appiano, Consigliere regionale uscente e candidato nella lista Pd alle prossime elezioni regionali di maggio, che è intervenuto a Rivoli nel corso del Consiglio comunale aperto dedicato al tema dei laboratori analisi.

La riorganizzazione della rete della diagnostica laboratoriale era stata avviata nel 2015, quando una delibera della Giunta regionale aveva disposto l’accentramento degli esami specialistici e di quelli non urgenti processati in grande automazione presso alcuni laboratori di riferimento (i cosiddetti hub). Per il quadrante ovest torinese, che corrisponde al territorio della ASL TO3, gli esami specialistici e in automazione considerati urgenti sarebbero stati gli unici a restare in carico ai laboratori, definiti spoke, di Rivoli, Pinerolo e San Luigi, mentre tutti gli altri esami sarebbero stati accentrati presso il laboratorio hub del Mauriziano. Il San Luigi avrebbe inoltre mantenuto tutti gli esami specialistici afferenti ai centri regionali di riferimento ivi ospitati (centro per le microcitemie, centro per la sclerosi multipla, centro per la fibrosi cistica).